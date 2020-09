MotoGP

Marquez: “Sono vicino al rientro, questo è un mondiale strano”

Il campione del mondo Marc Marquez ha puntato al suo ritorno in MotoGP per il finale di stagione a Portimao. Il pilota della Repsol Honda salterà per infortunio dai due ai tre mesi la competizione.

