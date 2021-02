Sono profondamente addolorato per la perdita di Fausto. Era un ottimo amico, una figura chiave del paddock e mi piaceva molto. Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche mentre era in ospedale e mi dispiace subire una perdita come questa. Invio le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai membri del suo team ”.

Mi spiace moltissimo per la scomparsa di Fausto Gresini, era una persona carinissima e amabile, un pilota eccezionale. A 60 anni morire così, non ce lo aspettavamo: quando persone come lui ci lasciano ti mancano particolarmente ”.

Enea Bastianini, campione del mondo Moto2 nel 2020 e che ha mosso proprio i primi passi nel motomondiale nella Gresini Racing, ha twittato: “Grazie per tutto quello che hai fatto per me, nei miei primi 3 anni nel mondiale sei stato come un padre, mi hai fatto crescere tanto come pilota e come persona. Non ti dimenticherò mai, ti voglio bene”. Aleix Espargaro, si è augurato di poter regalare il primo podio con Aprilia in MotoGP alla sua memoria, mentre Stoner ha scritto: “abbiamo perso un grande uomo”. Ecco una carrellata dei principali messaggi di cordoglio per Gresini.