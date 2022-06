Dopo esser stata iscritta al Mondiale di Moto-3 dal 2013 al 2017 ed aver corso in Supersport dal 2018 al 20121, la spagnola Maria Herrera tornerà nel paddock del motomondiale per il GP di Aragon. L'iberica parteciperà alla corsa di Moto-3 e ritroverà Ana Carrasco, l'unica altra pilota donna nel circus del motomondiale, attualmente in forza al team Boe SKX.

La Herrera correrà con un team al 100% composto da donne, sfruttando una wild card concessa dagli organizzatori. Il 18 settembre, Maria scenderà dunque in pista con il Team Angeluss MTA di Alessandro Tonucci. «Sono molto felice di questa opportunità — ha detto Herrera — . Credo che l’obiettivo del Team Angeluss MTA sia quello di promuovere i giovani piloti e io posso contribuire a spianare la strada ad una generazione di donne».

«Ho accettato subito questa opportunità perché dare visibilità a una squadra al 100% femminile è un’iniziativa che ha attirato subito la mia attenzione» - ha chiarito la pilota spagnola, consapevole che questa chance potrebbe essere un unicum nel panorama del motorsport femminile, ancora troppo poco considerato e costretto a gareggiare in competizioni contro i pari-età uomini.

