Marc Marquez sta vivendo una fase molto difficile della sua vita e della sua carriera. Il pilota spagnolo della Honda è tornato in ospedale per un nuovo intervento sempre alla stessa spalla, a causa di una preoccupante infezione che lo costringerà a rimanere ancora fermo per diverse settimane. Impossibile stabilire i tempi di recupero perché purtroppo le variabili in gioco sono moltissime. Potrebbero essere sei i mesi necessari a Marquez prima di poter tornare in pista ma anche questi stima dovrà essere supportata dai fatti. In questo momento, però, l’aspetto più importante per il pilota spagnolo è il pieno recupero della funzionalità della spalla.