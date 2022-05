Jerez, poi la grave diplopia riapparsa per due volte negli ultimi sette mesi. Questi sono alcuni dei più importanti 'infortuni' avuti da Marc Marquez dal 2020 e che hanno minacciato (e lo fanno ancora...) la sua carriera. Attraverso un'intervista concessa a L'Equipe, il pilota racconta il suo sogno, il titolo iridato in Le parole di Marquez: Tutto ebbe inizio con la frattura all'omero destro a, poi la grave diplopia riapparsa per due volte negli ultimi sette mesi.dal 2020 e che hanno minacciato (e lo fanno ancora...) la sua carriera. Attraverso un'intervista concessa a, il pilota racconta il suo sogno, il titolo iridato in MotoGP , che deve fare i conti con le sue più grandi paure come il rischio d'infortunarsi ancora o, peggio, di dover abbandonare anzitempo il mondo delle piste.

"Ogni tanto mi chiedo se valga la pena continuare a correre. Finora la mia risposta è sempre stata affermativa. So di correre molti rischi, ma è così che ho vinto otto titoli mondiali. Ora guido facendo i conti con un braccio che non è lo stesso. Per sopperire a questo limite devo usare di più le gambe per controllare la moto. E so che devo evitare a tutti i costi un nuovo colpo alla testa per evitare possibili problemi di vista…".

Ad

MotoGP Moto2, Fenati viene licenziato dalla Speed Up 05/05/2022 A 08:55

IL RIPRESENTARSI DELLA DIPLOPIA

"I medici mi hanno spiegato che il mio nervo ottico può risentire non solo della violenza dell’impatto, ma anche dell’angolazione del colpo ricevuto. Di conseguenza gli effetti di una caduta possono essere incerti”.

Lottare ancora per il podio e la vittoria mi motiva. Sì, sento nel mio cuore che giocarsi il titolo è ancora un obiettivo realizzabile.

Marquez: "Il titolo? Mi interessa solo tornare a correre"

MotoGP Dorna avvisa Suzuki: "Addio a fine 2022? Non può decidere da sola" 03/05/2022 A 12:24