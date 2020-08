Il dottor Mir: "Marc Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi è tornato in sala operatoria. La prima operazione è andata bene, non era previsto che la placca non fosse sufficiente".

Prosegue il momento difficile di Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo MotoGP, è stato sottoposto a un nuovo intervento alla spalla per sostituire la placca di titanio inserita 13 giorni fa. Marquez è stato operato alla Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir e trascorrerà 48 ore sotto osservazione prima di essere dimesso.

Marc Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi è tornato in sala operatoria. La prima operazione è andata bene, non era previsto che la placca non fosse sufficiente. Un accumulo di stress nella zona dell'intervento ha prodotto danni alla placca, che oggi è stata rimossa e sostituita con un altro supporto

Il dottor Mir sottolinea: "Il pilota non ha avvertito dolore in questo periodo, ha seguito i consigli medici e ha assecondato le sensazioni del suo corpo. Purtroppo, uno stress eccessivo ha prodotto questo problema. Ora dobbiamo aspettare 48 ore per capire quali sono i tempi di recupero".

