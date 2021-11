Decisione curiosa e che sta facendo parecchio discutere quella di rimuovere, a Tavullia, gli striscioni dalle mura medievali dedicati a Valentino Rossi. Come riporta ilsi tratterebbe di una richiesta da parte dellache ritiene le affissioni non in linea con lo stile architettonico con cui è stato costruito il Cassero Mediovale.

Così come per gli striscioni, anche lo(parco giochi dedicato ai bambini) avrebbe lo stesso identico problema; in attesa della decisione ufficiale,ha deciso comunque di toglierli. In paese, sono in molti a non essere d'accordo anche perchè un'area dedicata ai più piccoli avrebbeoltre che reso gloria ad uno degli sportivi italiani più grandi di sempre.