Valentino Rossi non vede l’ora di rimanere in pista iniziando una nuova avventura. Il leggendario Dopo il ritiro dal mondo delle moto,Il leggendario pilota di Tavullia infatti passerà sicuramente dalle due alle quattro ruote , resta però da capire in quale categoria correrà a partire dal 2022.

Ad

Dalle due alle quattro ruote

MotoGP Tapiro di Diamanti a Rossi: "Ma smettere è la scelta giusta" IERI A 18:51

Intervistato intanto da Gazzetta Motori, ha detto: “Correrò in un campionato tra GT World Challenge Europe e FIA WEC: uno ti dà la possibilità di fare la 24h di Spa, l’altro la 24h di Le Mans, dobbiamo ancora capire quale è meglio”. Poi ha aggiunto: “Sarò al volante di una GT, adesso bisogna capire con quale gareggiare. Stiamo parlando anche con la Ferrari, ovviamente sarebbe bello, un sogno. Davvero fighissimo!”.

Valentino Rossi, Getty Images Credit Foto Getty Images

"Diventare papà? Non vedo l'ora"

Cambiano poi argomento, la sezione della rosea che si occupa di pista e non solo, ha chiesto a Valentino Rossi alcune cose sulla sua vita privata: “La cosa di cui sono più curioso è il diventare babbo, visto che a detta di tutti ti cambia la vita. Sarà una grande emozione. Per il resto, avrò comunque tante cose da fare e sarà bello uguale, ma non sarà la MotoGP”. “Finalmente avrò l’estate libera per girare in vari posti e stare in vacanza, senza dover rispettare delle scadenze ristrette per affrontare le gare. Insomma, fare le cose con un po’ più di calma”.

"Bello sentire così tanto affetto da tifosi e colleghi"

Infine ha detto: “In questi mesi che hanno seguito l’annuncio del mio ritiro ho avuto modo di osservare le cose con l’occhio esterno e capire molto di quello che ho fatto in 25 anni. E’ stato bello ricevere messaggi di affetto e stima dai tifosi, ma anche dagli altri piloti, poi è chiaro che ti dispiace lasciare il tuo mondo”.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

MotoGP Rossi: "Ero preoccupato per l’ultima gara, abbiamo fatto un bel casino" IERI A 17:26