In una gara condizionata da un bruttissimo incidente, si riparte dopo la bandiera rossa con 13 giri da ultimare e vince lo spagnolo scattato dalla prima casella, ma Marini è secondo e approfitta dello zero del vecchio leader di classifica per balzare in testa.

Gara di Moto2 allo Spielberg decisamente anomala, condizionata fortemente dall’incidente che ha coinvolto al terzo giro Enea Bastianini e Hafizh Syahrin. Vince Jorge Martin, davanti a Luca Marini e Marcel Schrotter in un percorso ridotto a 13 giri dopo la bandiera rossa per i soccorsi a Syahrin. Marini, con questo risultato, diventa nuovo leader della classifica.

I 5 momenti della gara

- La gara parte senza pericoli, ma Marini dalle retrovie apre il gas a tutta e dal decimo posto in griglia comincia a risalire posizioni. Bastianini, invece, fa fatica a tenere il ritmo.

- A terzo giro quasi concluso, Bastianini perde il posteriore e cade; non si fa nulla, per fortuna, ma deve togliersi della pista per evitare di farsi investire. La sua moto, invece, si ferma in mezzo e Syahrin non riesce a evitarla. Incidente bruttissimo, gara fermata dalla bandiera rossa e piloti ai box.

- Dopo le prime notizie confortanti sulle condizioni si Syahrin, la pista viene pulita e si decide per la griglia con ordine di partenza del terzo giro e 13 giri da ultimare anziché 22. Marini è terzo e riparte dunque dalla prima fila.

- Finalmente si ricomincia e Jorge Martin scatta davanti, Marini prova a restare in scia e i due se ne vanno, mentre dietro c’è un po’ di bagarre.

- La situazione davanti si consolida, Martin prende un minimo di vantaggio e Marini amministra: vince lo spagnolo davanti all’italiano, terzo Schrotter che era partito dalla prima fila insieme agli altri due.

La statistica chiave

Con lo zero di Enea Bastianini, Luca Marini è il nuovo leader della classifica.

La dichiarazione

Luca MARINI: "Sono abbastanza felice della gara, per il weekend ci è mancato qualche decimo nel T3, abbiamo lavorato tanto sulla moto ma non trovavamo la soluzione. Oggi era difficile lottare per la vittoria, Jorge era velocissimo. Io ho cercato di gestire dopo che ho visto dai cartelloni il distacco di Marcel. Grazie alla squadra, ma dobbiamo fare un altro passo avanti per domenica prossima".

Il momento social

Il migliore

Luca MARINI: Bravissimo a risalire dall'ottavo al terzo posto prima della bandiera rossa, bravo a riprendere un'altra posizione dopo la ripartenza e ad amministrare la posizione in ottica classifica del campionato.

Tetsuya NAGASHIMA: dopo un weekend difficile, a 10 giri dalla fine si stende da solo, apparentemente senza motivi.

