Remy Gardner si risolleva dopo un pessimo inizio di stagione e conquista la sua seconda pole position della carriera nel Mondiale Moto2 dopo il GP d’Olanda 2019, firmando il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2020, quinta tappa della stagione per la classe mediana. L’australiano del Team Onexox TKKR SAG si conferma dunque molto competitivo specialmente sul giro secco in determinate condizioni, stabilendo il nuovo primato del Red Bull Ring di Spielberg per la Moto2 in 1’28″681 (battuto di 37 millesimi il precedente record di Nagashima) grazie ad un terzo settore fantascientifico rispetto a tutti gli altri. Turno di qualifica comunque complessivamente molto equilibrato, con i migliori 10 racchiusi in appena 250 millesimi ed i primi 5 in 133.

Ottima prestazione e seconda posizione a 0.036 dalla pole per lo spagnolo Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo), chiamato però a salire di colpi in gara per rilanciarsi in ottica iridata dopo quattro tappe al di sotto delle aspettative. Chiude la prima fila in griglia il tedesco Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP), terzo a 64 millesimi dalla vetta passando dal Q1 e dimostrando ancora una volta la sua capacità di esprimersi al top nel time-attack. Quarta posizione per il migliore degli italiani e leader iridato Enea Bastianini, staccato di 99 millesimi dal miglior tempo di Gardner ma comunque in grado di precedere tutti i suoi rivali più temibili nella lotta per il titolo. Molto bene in seconda fila anche il rookie iberico Aron Canet ed il forte britannico Sam Lowes, rispettivamente quinto e sesto davanti alla Speed Up dello spagnolo Jorge Navarro.

Sky Racing Team deludente almeno in termini di piazzamento, considerando l’ottavo posto di Luca Marini ed il decimo di Marco Bezzecchi, tuttavia i distacchi ravvicinati dai primissimi fanno comunque ben sperare in vista dell’appuntamento domenicale in cui si assegnano i punti. Discreta qualifica per Lorenzo Baldassarri e Nicolò Bulega, 13° e 14° dopo aver superato egregiamente il Q1. Eliminato di un soffio (26 millesimi da Baldassarri) in Q1 Stefano Manzi, costretto a partire 19° in griglia con la MV Agusta, mentre sono ancora più attardati Fabio Di Giannantonio (23°), Lorenzo Dalla Porta (27°) e Simone Corsi (28°), chiamati ad una rimonta furibonda domani per entrare in zona punti.

RISULTATI QUALIFICHE MOTO2 GP AUSTRIA 2020

1 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX Q2 1’28.681 7 10 258.9

2 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’28.717 4 8 0.036 0.036 258.9

3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’28.745 6 10 0.064 0.028 258.9

4 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’28.808 4 10 0.127 0.063 255.9

5 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team SPEED UP Q2 1’28.814 3 8 0.133 0.006 256.5

6 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’28.894 3 10 0.213 0.080 257.7

7 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP Q2 1’28.905 7 10 0.224 0.011 257.7

8 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’28.913 3 9 0.232 0.008 259.6

9 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’28.919 8 10 0.238 0.006 257.7

10 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’28.931 9 9 0.250 0.012 260.8

