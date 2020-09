Luca Marini colpisce ancora e fa suo anche il warm-up del GP della Catalogna del Mondiale 2020 di Moto2 . Il fratellino di Valentino Rossi, dopo aver ottenuto la pole-position, si è confermato il migliore anche in quest’ultimo turno di prove prima della gara che prenderà il via dalle 13.20. Una prestazione molto convincente quella del centauro dello Sky Racing Team VR46, l’unico a infrangere la barriera dell’1’44” con il crono di 1’43″924. Si può quindi affermare che i presupposti per la corsa siano confortanti. Alle sue spalle troviamo il britannico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) a 0″122 e l’iberico Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) a 0″226, tornato in sella dopo lo stop imposto per la positività al Covid-19. L’iberico, senza dubbio, avrà grandi motivazioni e andrà osservato con attenzione.

A seguire ci sono lo spagnolo Aron Canet sulla Speed Up (+0″385), il tedesco Marcel Schroetter (Liqui Moly Intact GP), protagonista anche di una scivolata, a 0″432 ed Enea Bastianini a 0″456. Un turno un po’ complicato per il romagnolo dell’Italtrans Racing che, a differenza di Marini, ha fatto un po’ fatica a trovare il ritmo su una asfalto freddo e con poco grip. Nei minuti finali, poi, Enea ha saputo risalire la china, rientrando tranquillamente tra i migliori dieci. A completare la top-10 troviamo lo svizzero Thomas Luthi (Liqui Moly Intact GP) a 0″472, lo spagnolo Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS) a 0″485, protagonista suo malgrado di una situazione un po’ pericolosa con la sua moto andata a fuoco per cause da verificare, Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) a 0″537 e l’iberico Marcos Ramirez (Tennor American Racing) a 0″609. Per Bezzecchi un warm-up un po’ interlocutorio, in attesa della gara, dal momento che il pilota italiano ha probabilmente scelto di non rischiare più di tanto in queste condizioni.