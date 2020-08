Dal nostro partner OAsport.it

Uno straordinario Marco Bezzecchi (Sky Racing team VR46) domina la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, sesto appuntamento del Mondiale Moto2 2020, e si candida come uno dei grandi favoriti per la prova di domenica. Il riminese, infatti, ha completato una ventina di giri tutti su ritmi eccellenti, piazzando anche il miglior tempo del pomeriggio. In un Red Bull Ring rovente (con 34 gradi per quel che riguarda l’atmosfera, e addirittura 52 gradi a livello di asfalto) la caccia alla top14 (che permetterà di evitare la Q1 domani in qualifica) si è fatta serrata, ma i tempi non sono andati a migliorare (in molti casi) i crono fatti registrare in mattinata. Il più veloce di questa FP2, come detto, è stato Marco Bezzecchi. Il romagnolo ha compiuto giri veloci su giri veloci, uno dietro l’altro, fino a scendere all’1:29.092 (mentre nell’ultima tornata ha chiuso con un altro 1:29.112). Il numero 72 sembra davvero avere nella manopola del gas un ritmo clamoroso, ma i rivali non mancheranno. Su tutti l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) che, dopo aver piazzato il miglior tempo di giornata nella FP1 in 1:28.733, oggi pomeriggio si è portato sull’1:29.134 a 42 millesimi dal nostro rappresentante. Terzo crono per lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) in 1:29.302 a 210 millesimi, migliorando proprio sotto la bandiera a scacchi.

Quarta prestazione per il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) in 1:29.350 a 258 millesimi, quinta per lo spagnolo Hector Garzlò (Kalex Flexbox) in 1:29.406 a 314, mentre è sesto Luca Marini (Sky Racing team VR46) in 1:29.472 a 380 millesimi, ma a sua volta molto concentrato sul passo gara. Al settimo posto si classifica lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Liqui Moly) in 1:29.509 a 417 millesimi, quindi è ottavo il vincitore della gara di domenica, lo spagnolo Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) in 1:29.538 a 446 millesimi. Completano la top ten il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) nono a 466 e decimo il nipponico Tetstuta Nagaghima (Red Bull KTM Ajo) a 472. Si ferma in dodicesima posizione il britannico Sam Lowes (Kalex EG 0,0 VDS) a 531 millesimi, chiudendo alle spalle del compagno di team, lo spagnolo Augusto Fernandez, a 485. Non va oltre la quindicesima posizione il nostro Enea Bastianini (Kales Italtrans) in 1:29.683 a 591 millesimi, ma riesce a rimanere nella top14 grazie al tempo della mattinata. Ancora un turno complicato per Lorenzo Baldassarri (Kalex Italtrans) in 1:29.842 a 750 millesimi da Bezzecchi, un gradino davanti a Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) che continua a compiere passi in avanti, chiudendo in 1:29.969 a 873 millesimi.

FP2 da dimenticare, infine, per Stefano Manzi (MV Agusta) solamente ventiquattresimo a 982 millesimi dalla vetta, Nicolò Bulega (Kalex Federal Oil) venticinquesimo a 1.011 e Fabio Di Giannantonio (Speed Up) ancora alle prese con notevoli problemi con la sua moto, tanto da concludere ventiseiesimo a 1.015. Si ferma in ventinovesima e penultima posizione, invece, Simone Corsi (MV Agusta) con un distacco di ben 1.549. A questo punto la classe più leggera si prepara per la FP3, che prenderà il via nella giornata di domani alle ore 10.55.

1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.2 1’29.092

2 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 258.9 1’29.134 0.042 / 0.042

3 9 Jorge NAVARRO SPA + EGO Speed Up Speed Up 257.1 1’29.302 0.210 / 0.168

4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.1 1’29.350 0.258 / 0.048

5 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 258.9 1’29.406 0.314 / 0.056

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.7 1’29.472 0.380 / 0.066

7 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 260.2 1’29.509 0.417 / 0.037

8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 259.6 1’29.538 0.446 / 0.029

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.3 1’29.558 0.466 / 0.020

10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 260.8 1’29.564 0.472 / 0.006

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 260.2 1’29.577 0.485 / 0.013

12 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.1 1’29.623 0.531 / 0.046

13 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team Speed Up 255.3 1’29.644 0.552 / 0.021

14 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 260.8 1’29.651 0.559 / 0.007

15 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 1’29.683 0.591 / 0.032

16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.6 1’29.699 0.607 / 0.016

17 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 256.5 1’29.726 0.634 / 0.027

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 258.9 1’29.842 0.750 / 0.116

19 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.3 1’29.965 0.873 / 0.123

20 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.2 1’29.975 0.883 / 0.010

21 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’29.975 0.883

22 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 257.7 1’30.016 0.924 / 0.041

23 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’30.046 0.954 / 0.030

24 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.7 1’30.074 0.982 / 0.028

25 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.3 1’30.103 1.011 / 0.029

26 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA + EGO Speed Up Speed Up 256.5 1’30.107 1.015 / 0.004

27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 260.2 1’30.360 1.268 / 0.253

28 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’30.416 1.324 / 0.056

29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.7 1’30.641 1.549 / 0.225

30 5 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team Speed Up 252.3 1’31.145 2.053 / 0.504

22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’28.733 13 1’29.623 23

2 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’28.749 14 1’29.134 20 0.016 0.016

3 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’28.793 11 1’29.538 3 0.060 0.044

4 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’28.814 20 1’30.103 12 0.081 0.021

5 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’28.850 21 1’29.472 19 0.117 0.036

6 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’28.851 19 1’29.577 13 0.118 0.001

7 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’28.870 17 1’29.092 7 0.137 0.019

8 44 A.CANET SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’28.920 17 1’29.644 6 0.187 0.050

9 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.051 18 1’29.683 5 0.318 0.131

10 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.209 19 1’29.558 10 0.476 0.158

11 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’29.294 19 1’29.651 21 0.561 0.085

12 9 J.NAVARRO SPA + EGO Speed Up SPEED UP 1’29.400 19 1’29.302 18 0.569 0.008

13 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.310 8 1’29.509 15 0.577 0.008

14 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.338 5 1’29.406 5 0.605 0.028

15 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.372 20 1’29.350 18 0.617 0.012

16 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.352 8 1’29.975 3 0.619 0.002

17 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’29.374 11 1’30.016 6 0.641 0.022

18 77 D.AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’29.528 19 1’29.975 7 0.795 0.154

19 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’29.558 4 1’29.699 20 0.825 0.030

20 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’29.627 17 1’29.564 21 0.831 0.006

21 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’29.627 17 1’30.074 12 0.894 0.063

22 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.631 20 1’29.842 10 0.898 0.004

23 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.673 22 1’29.965 20 0.940 0.042

24 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.719 17 1’29.726 17 0.986 0.046

25 21 F.DI GIANNANTO ITA + EGO Speed Up SPEED UP 1’29.747 18 1’30.107 11 1.014 0.028

26 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.821 4 1’30.046 12 1.088 0.074

27 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’29.956 11 1’30.416 3 1.223 0.135

28 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’30.074 17 1’30.360 14 1.341 0.118

29 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’30.643 5 1’30.641 6 1.908 0.567

30 5 A.MEDINA SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’30.754 17 1’31.145 14 2.021 0.113

