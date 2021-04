Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale Moto3 2021, si trasformano in uno splendido derby italiano. A vincerlo è Andrea Migno che piega la resistenza di Dennis Foggia, per andare a conquistare la seconda pole position della carriera. Una doppietta italiana in griglia non accadeva da Silverstone 2019, per cui è un risultato che merita assolutamente di essere sottolineato. Il tracciato di Portimao ci ha regalato una Q2 davvero intensa, senza giochi di scie e scorrettezze come accaduto a Losail, con i piloti che hanno pensato solamente a spingere al massimo le rispettive moto.

Chi c’è riuscito nel migliore dei modi è stato proprio il nativo di Cattolica che, confermando il suo ottimo inizio di stagione, ha spinto la sua Honda del Snipers fino all’1:47.423 distanziando di 149 millesimi un tenace Dennis Foggia (Honda Leopard) che ha ribadito come la nuova moto sia assolutamente competitiva. Completa la prima fila Jeremy Alcoba (Honda Gresini) a 279, ma c’è un grosso “ma” nel caso dello spagnolo. Va ricordato che l’iberico e John McPhee domani scatteranno comunque dalla pit-lane (con ulteriore penalità di tempo) dopo l’increscioso alterco che li ha visti protagonisti dopo il loro incidente nel corso del Gran Premio di Doha.

Quarto tempo per un altro spagnolo, Sergio Garcia (Gas Gas Gaviota) in 1:47.900 a 477 millesimi dalla vetta, quinto l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) che si accontenta della seconda fila a 486 millesimi, dopo essere caduto nei minuti finali della sessione. Sesto tempo per il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 939 millesimi, mentre è settimo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 1.063. Ottavo il sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) a 1.090 da Migno, quindi nono lo spagnolo Xavier Artigas (Honda Leopard) a 1.123, con il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 1.192.

Solamente undicesimo lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 1.199, ma il giro migliore della sua Q2 gli è stato cancellato per essere uscito dai limiti della pista, quindi dodicesimo il suo connazionale e compagno di scuderia Pedro Acosta a 1.288. Chiude quattordicesimo Romano Fenati (Huaqvarna Max Racing) a 1.346, mentre delude in diciassettesima posizione Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) a 2.411, dopo aver impressionato nel corso delle prove libere.

Scatterà dalla venticinquesima posizione Stefano Nepa (KTM BOE) davanti al compagno di scuderia Riccardo Rossi. Eliminati già nella Q1 anche il nipponico Kaito Toba (KTM CIP) ventunesimo domani in griglia, e lo spagnolo Carlos Tatay (KTM Avintia Esponsorama) che sarà ventiquattresimo.

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra sulla giornata di domani che si aprirà con il warm-up delle ore 10.00 italiane, mentre la gara scatterà alle ore 12.20, anzichè alle canoniche ore 11.00.

