Il Coronavirus costringe Fim e Dorna a togliere definitivamente dal calendario tre prove. Il weekend del 22 novembre una prova aggiuntiva (che sarà annunciata il prossimo 10 agosto) chiuderà il campionato a 15 gare

Novità sul calendario della MotoGp: la Federazione internazionale e la Dorna hanno annunciato la cancellazione dei gran premi di Argentina, Thailandia e Malesia inizialmente rinviati per l'emergenza Coronavirus nella speranza di recuperarli, ma l'evoluzione della pandemia ha di fatto obbligato gli organizzatori a optare per la cancellazione definitiva. Per 3 Gp definitivamente annullati si aggiunge una gara a fine stagione, dopo il GP di Valencia, tra il 20 e il 22 novembre, diventando l'ultima corsa della stagione. La scelta della località (di sicuro sarà in Europa) sarà annunciata il prossimo 10 agosto.

MotoGP Meregalli: “Non mi stupisce il 3° posto di Valentino Rossi. È ancora al top della forma” IERI A 12:22

Saranno, dunque, 15 in totale le gare del Mondiale 2020. Dopo Qatar (non per MotoGP), Spagna, Andalusia e il 9 agosto Brno, sarà la volta di Austria (16/8), Stiria (23/8), San Marino (13/9), Emilia Romagna (20/9), Catalogna (27/9), Francia (11/10), Aragona (18/10), Teruel (25/10), Comunidad Valenciana (15/11) e il Gp ancora non svelato del 22/11. Il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha commentato così le decisioni.

È con grande tristezza che annunciamo la cancellazione dei Gp di Argentina, della Thailandia e della Malesia in questa stagione, e ci mancheranno molto nel calendario 2020. La passione dei fan che viaggiano spesso attraverso i continenti per godersi la MotoGP con noi a Termas de Rio Hondo, Buriram e Sepang è incredibile. Tuttavia, siamo lieti di aggiungere un altro Gran Premio in Europa al calendario 2020 e di rivelare il nostro nuovo accordo che vedrà gareggiare la MotoGP in Thailandia a Buriram almeno fino al 2026. Non vediamo l'ora di tornare in Thailandia, Argentina e Malesia l'anno prossimo e come sempre, vorrei ringraziare i fan per la loro pazienza e comprensione.

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

MotoGP MotoGP, Marc Marquez: “Se non vincerò io il titolo il campione sarà legittimo al 100%” IERI A 12:11