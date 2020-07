MotoGP, le 5 domande al Mondiale: dal futuro di Rossi e Dovizioso a chi può battere Marquez

Marc Marquez ha la strada spianata verso il 9° titolo mondiale oppure la strada sarà più in salita? Cosa ci si può attendere da Valentino Rossi alla sua ultima annata nel team Yamaha ufficiale? Dovizioso ancora incerto sul 2021 e con un infortunio alla clavicola che potrebbe rallentarlo sarà ancora il principale rivale di Marquez nella corsa al titolo. Le domande alla MotoGP che parte da Jerez.

13 GP in 5 mesi con ben 5 doppie gare: che Mondiale sarà quello 2020?

Un campionato anomalo, senza pubblico sulle tribune, privo di quel calore popolare che è importante quanto la benzina nel serbatoio e più sfiancante dal punto di vista fisico e mentale sia per i piloti che per tutti gli ingegneri, meccanici, addetti ai lavori che lavorano dietro le quinte. L’emergenza Covid-19 ha messo in dubbio per mesi il Mondiale, alla fine – come accaduto anche in F1 – ha dovuto ripiegare su un campionato del Mondo ‘travestito’ da Europeo con 13 round tutti nel Vecchio Continente e che si sviluperanno in appena 18 weekend. Una differenza abissale col 2019 quando per disputare 19 GP si poteva contare su 37 fine settimana. Insomma prepariamoci ad assistere ad un mondiale serratissimo ed assolutamente inedito: perché per la prima volta si correrà ben due volte sullo stesso circuito a distanza di una settimana (GP doppi a Jerez, Spielberg, Misano, Aragon, Valencia) e perché ogni ritiro, guasto meccanico, scivolata, caduta o infortunio costerà molto più caro che in passato.

MotoGP Meregalli: "Se Valentino Rossi decide di continuare avrà a disposizione la moto ufficiale" DA UN GIORNO

Il calendario MotoGP 2020 ad oggi

GP Spagna (Jerez) 19 luglio GP Andalucia (Jerez) 26 luglio GP Repubblica Ceca (Brno) 9 agosto GP Austria (Spielberg) 16 agosto GP Stiria (Spielberg) 23 agosto GP San Marino/Riviera di Rimini (Misano) 13 settembre GP Emilia Romagna/Riviera di Rimini (Misano) 20 settembre GP Catalogna (Montmelò) 27 settembre GP Francia (Le Mans) 11 ottobre GP Aragon (Aragon) 18 ottobre GP Teruel (Aragon) 25 ottobre GP Europa (Valencia) 8 novembre GP Comunità Valenciana (Valencia) 15 novembre

In stand-by ad oggi Malesia, Giappone Thailandia, tre gp che potrebbero aggiungersi se la situazione Covid-19 volgerà al meglio.

Marc Marquez eguaglierà il primato di titoli di Valentino Rossi (9) al termine di quest’anno?

Sulla carta non c’è una ragione plausibile per non pensare che Marc Marquez abbia le carte in regola per vincere il quinto titolo consecutivo (il settimo nella classe regina), il nono della sua formidabile carriera di fuoriclasse assoluto. Dal punto di vista mentale, psicologico e fisico nessuno può vantare le sue granitiche certezze. Il sodalizio fra il Cabroncito e la Honda è più solido che mai (contratto blindatissimo fino al 2024 con ingaggio monstre da oltre 20 milioni di euro) e soprattutto la spalla operata lo scorso inverno, e che a febbraio nei test in Malesia aveva fatto soffrire il campionissimo di Cervera, nella lunga pausa imposta dal lockdown non dà più problemi. Marquez insomma si ripresenta ai nastri di partenza in condizioni fisiche pressochè perfette con la consapevolezza di avere un feeling strabiliante e unico con la RC213V e una striscia aperta di 16 GP conclusi o sul gradino più alto del podio o al secondo posto (dal 5 maggio 2019, Marc ha inanellato 11 vittorie e 5 secondi posti)... Anche il calendario sembra strizzare l’occhio a MM93: sugli otto tracciati dove si svilupperà la stagione, Marquez la nel 2019 ha collezionato ben 7 vittorie. L’unica pista su cui si è “dovuto accontentare” del secondo gradino del podio è stata Spielberg, dove Dovizioso per piegarlo ha dovuto sfoderare un sorpasso miracoloso all’ultima curva... Insomma, ancora una volta provate a prenderlo!

Play Icon WATCH La nuova Honda 2020 riparte dai fratelli Marquez. La grinta di Marc: "Puntiamo al titolo" 00:01:19

Un 2021 tutto da decifrare e un infortunio da valutare: Andrea Dovizioso sarà ancora il grande antagonista di Marquez?

Vicecampione MotoGP per tre anni consecutivi, miglior stagione per punti totalizzati in carriera (269, 8 in più rispetto ai 261 del glorioso 2017, quando il Dovi si giocò, fino all’ultima gara, il mondiale contro Marquez), 12 vittorie e 26 podi in 55 gare nelle ultime tre stagioni: eppure attorno ad Andrea Dovizioso regna ancora un certo scetticismo. In primis di Ducati che non gli ha ancora sottoposto una proposta per il 2021 e che, stando a quanto riportato dal del ds Ciabatti e dal manager di Dovizioso Simone Battistella, non gliela sottoporrà prima del secondo weekend di agosto, quando a Brno andrà in scena la terza gara della stagione. La casa di Borgo Panigale, dopo aver provato in inverno un timido approccio con Marc Marquez ed aver ricevuto il no secco di Quartararo e Vinales, non sa ancora a chi affidare il ruolo di prima guida. Dovizioso non convince del tutto, nonostante sia stato l’unico in questi anni ad incrinare le certezze di Marquez e l’unico a batterlo nel corpo a corpo più volte.

La casa di Borgo Panigale sarebbe intrigata dall’idea di riprovarci con Jorge Lorenzo, che nel novembre 2019 aveva annunciato il suo ritiro dalle corse, ma che non sembra essere ancora pronto a mollare tutto e godersi la pensione... Jorge vanta un rapporto di stima incondizionata con Gigi Dall’Igna, conosce la Desmosedici e, nonostante nel suo biennio in Ducati abbia perso il confronto diretto con Dovizioso, è pur sempre l’unico pilota ad avere vinto un Mondiale da quando Marquez è approdato in MotoGP nel team HRC. Insomma nonostante la ruggine, l’opzione Lorenzo stuzzica non poco Ducati che inizia la stagione con un’aria elettrica nel suo box visto che Petrucci conosce già il proprio futuro (il ternano nel 2021 sarà in sella a una KTM factory nel team Tech3) mentre Dovizioso è nel limbo, sospeso come un personaggio della Divina Commedia, e in caso di mancato accordo con Ducati potrebbe anche decidere di prendersi un anno sabbatico. Non lo stato d’animo migliore per approcciare un’annata in cui la testa e il raziocinio faranno la differenza...

Dovizioso, Marquez - GP Austria 2019 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Come reagirà psicologicamente Dovizioso a questo ennesimo stress test della sua carriera? Se riuscirà a trasformare tutta questa incertezza in benzina per dimostare di essere un campione con la C maiuscola, allora Dovi ha tutto per essere della partita, perché insieme a Marquez nessuno ha saputo essere così costante nel rendimento e ottenere il massimo in ogni gara. L’“if” però questa volta è bello grande perché a rendere l’inizio più in salita, oltre a un calendario che sembra favorire Marquez e la Honda, c’è anche la frattura composta alla clavicola sinistra, rimediata il 28 giugno scorso in una caduta con la moto da cross. Un infortunio che costringerà Dovi a giocare in difesa nei primi appuntamenti ed essere un bel grattacapo in un mondiale che fisicamente obbligherà i piloti a correre un weekend sì e l’altro pure dal 19 luglio al 23 agosto (5 GP in 6 settimane, ndr). Insomma la sfida sportiva e mentale a cui è attesa il 34enne forlivese è titanica ma se c’è uno che può farcela è proprio, DesmoDovi, il pilota condannato a dover sempre dimostrare qualcosa in più.

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

Cosa ci si può attendere da Rossi, nella sua ultima annata nel team ufficiale Yamaha?

Se abbiamo un po’ imparato a conoscere Valentino in questo entusiasmante viaggio nel motomondiale, che dura ormai da 25 anni, Rossi in questo 2020 proverà a farsi rimpiangere dalla Yamaha. Cercherà di dimostrare alla casa del Diapason che puntare su Quartararo e Vinales, estromettendolo dal team uffciale è stato un errore. Appurato che, nonostante manchi ancora l'ufficialità, la parola fine sulla sua carriera non è ancora giunta e il futuro della 41enne leggenda di Tavullia sarà in Petronas, per la prima volta in un team clienti ma in sella a una Yamaha M1 Factory: Vale proverà a tornare della partita: a giocarsi il podio coi migliori a rompere le scatole ai big e a dimostare che la carta d’identità è solo un numero e che Rossi è ancora uno che può fare gare da applausi e ottimi piazzamenti nella classe regina. Primo obiettivo sarà provare rompere la lunga striscia di gare senza salire sul podio (16, ultimo podio Austin datato 14 aprile 2019), tirare fuori il risultato migliore in ogni weekend, mostrare che la scelta di affidarsi a un nuovo capotecnico (David Munoz al posto di Silvano Galbusera) è stata una mossa azzeccata, essere la migliore Yamaha al traguardo e, perché no, nella classifica del mondiale (in 13 annate in Yamaha, Rossi è stato miglior pilota Yamaha per ben 9 stagioni). Insomma, che nonostante i 402 gran premi sulle spalle, il Dottore sa ancora far sognare e ha ancora qualcosa da dire.

Valentino Rossi in numeri

Titoli Mondiali 9 (1 in 125, 1 in 250, 7 in 500/MotoGP) GP disputati 402 (1° all time) GP Vinti 115 (2° all time) GP vinti in 500/MotoGP 89 Podi totali 234 (1° all time) Podi in 500/MotoGP 198 Pole Position 65 Stagioni nel motomondiale 25 Annate con almeno una vittoria 21 Distanza fra la prima e l'ultima vittoria 20 anni, 10 mesi e 7 giorni Circuiti in cui ha corso 38 Circuiti in cui ha vinto almeno una volta 29

Viñales, Quartararo, Rins: chi si trasformerà da outsider ad aspirante al trono di Marquez?

Uno dei quesiti più intriganti e difficili da pronosticare della stagione che sta per partire. Tutti certi del loro futuro con Yamaha e Suzuki: Vinales, Quartararo e Rins sono i tre talenti pronti a fare l’ultimo step e a mostrare di poter strappare lo scettro al famelico monarca della MotoGP, Marc Marquez. Molto veloci nei test in Malesia dello scorso febbraio, i tre piloti hanno dato l’impressione, nei test invernali, di essere tra coloro che hanno capito meglio che sfruttare il potenziale delle nuove gomme posteriore realizzate da Michelin per la stagione 2020. Yamaha rispetto a Suzuki sembra avere più potenziale per insidiare lo strapotere del binomio Marquez-HRC, forte di un finale di stagione in netta crescita in cui la casa del Diapason ha centrato una vittoria, sette podi e 4 pole position negli ultimi 9 GP della stagione con Viñales e Quartararo.

Maverick, per la prima volta dal suo avvento nella casa di Iwata, si trova ad avere i galloni di prima guida e la fiducia incondizionata della casa nello sviluppo. Questa fiducia dovrà servirgli da incentivo per migliorare le partenze e la condotta di gara, spesso a scoppio ritardato. Quartararo dopo un’annata da rookie sensazionale, dovrà confermarsi ed alzare l’asticella: partendo magari dal riuscire a cancellare lo zero dalla casella dei successi in MotoGP. Infine Rins potrà avvantaggiarsi dell’egregio lavoro di Suzuki e della fiducia totale della casa di Hamamatsu per migliorare la GSX-RR e soprattutto il bilancio di vittorie e podi (rispettivamente 2 e 3 nel 2019).

Play Icon WATCH Marquez vs Rossi, le tappe di una delle rivalità più accese dello sport 00:01:56

MotoGP Rossi brilla al mattino ed è terzo nei test, comanda Marc Marquez su Rins DA UN GIORNO