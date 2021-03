Ormai ci siamo. La MotoGP 2021 è alle porte. Dopo una stagione completamente pazza - in cui abbiamo visto un calendario completamente stravolto dalla pandemia covid-19, i Gran Premi relegati al solo continente europeo, cinque back-to-back di tappa e ben nove vincitori diversi nella classe regina - questo 28 marzo potremo tornare a respirare un po' di normalità, se così la possiamo chiamare. La nuova programmazione del campionato, soggetta a tante revisioni a causa del perdurare della pandemia, prevede un totale di 19 Gran Premi. Si partirà a fine marzo per terminare il 14 novembre. Dal Qatar a Valencia per nove mesi di grande sport.

MotoGP 2021, il calendario completo

L’inizio delle gare della classe regina del motociclismo è pianificato per il 28 Marzo a Losail in Qatar. Anche il secondo Gran Premio, originariamente previsto in America, si svolgerà nell’emirato del Qatar, più precisamente a Doha il 4 Aprile. Successivamente ci si sposterà in Europa: il 18 Aprile si correrà in Portogallo, il 2 Maggio in Spagna, il 16 in Francia, mentre il 30 Maggio sarà il turno dell’Italia.

Si continuerà poi il 6 Giugno in Catalogna, il 20 in Germania e il 27 Giugno in Olanda, poi il mese di Luglio vedrà solo una gara in Finlandia, mentre ad Agosto le competizioni si svolgeranno in Austria, il giorno di Ferragosto, e due settimane dopo in Gran Bretagna. Si riprenderà poi il 12 Settembre ad Aragon e la settimana successiva andrà in scena il Gran Premio di San Marino, seguito il 3 Ottobre dal Giappone, il 10 dalla Thailandia, il 24 dall’Australia ed il 31 Ottobre dalla Malesia. La MotoGP terminerà il 14 Novembre con l’ultima gara sul circuito di Valencia.

CIRCUITO DATA Losail, Qatar 28 marzo Losail, Qatar 4 aprile Algarve, Portogallo 18 aprile Jerez, Spagna 2 maggio Le Mans, Francia 16 maggio Mugello, Italia 30 maggio Barcellona, Catalunya 6 giugno Sachsenring, Germania 20 giugno Assen, Olanda 27 giugno KymiRing, Finlandia 11 luglio Spielberg, Austria 15 agosto Silverstone, Gran Bretagna 29 agosto Aragòn, Spagna 12 settembre Misano, San Marino 19 settembre Motegi, Giappone 3 ottobre Chang, Thailandia 10 ottobre Philip Island, Australia 24 ottobre Sepang, Malaysia 31 ottobre Comunitat Valenciana 14 novembre

MotoGP 2021, piloti e scuderie

Da tener d’occhio anche Maverick Viñales, confermato in Yamaha, che insieme a Franco Morbidelli rappresenta l’outsider più quotato. Ovviamente ci sarà il Dottore, Valentino Rossi - che all’età di 42 anni ha cambiato casacca passando in Petronas - e tanti underdog molto interessanti. Da Brad Binder a Miguel Oliveira, da Alex Marquez e Jorge Martin. Petrucci, Bastianini e Luca Marini completano il gruppone degli italiani.

TEAM PILOTI Repsol Honda Marc Marquez + Pol Espargaró Ducati Team Miller + Bagnaia Monster Energy Yamaha Viñales + Quartararo Team Suzuki Mir + Rins Red Bull KTM Binder + Oliveira Aprilia Racing Aleix Espargaró + Savadori Petronas Yamaha Rossi + Morbidelli LCR Honda Alex Marquez + Nakagami Pramac Racing Zarco + Martin Red Bull KTM Tech3 Petrucci + Lecuona Esponsorama Racing Team Marini + Bastianini

MotoGP 2021: in diretta su Sky, DAZN e Tv8

Ci sono diversi possibilità per seguire la MotoGP 2021. La prima soluzione è abbonandosi a Sky e attivando il pacchetto Sky Sport. In alternativa si può scegliere le piattaforme di streaming NowTv attivando il pass Sport quotidiano o mensile. Oppure, sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Per gli appassionati di MotoGP che non intendono sottoscrivere un abbonamento, ricordiamo che sarà possibile seguire le competizioni in chiaro su Tv8, con un mix di gare tra differita e diretta.

