Regna sempre l'equilibrio

Miguel Oliveira festeggia il successo nel GP di Indonesia di MotoGP - Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

Un dato eloquente: 6 piloti a podio nelle prime due gare. Già questo fa capire il clamoroso equilibrio che c'è al momento nella classe regina, con moto molto vicine in qualifica ma soprattutto estremamente "capricciose". Ad esempio la Michelin per questa pista, dopo i problemi sull'asfalto in Indonesia nei test invernali, ha portato una gomma dalla carcassa differente. Questo fattore ha indebolito alcune squadre, ad esempio Honda e Suzuki, che semplicemente non si sono trovate con questo nuovo pneumatico. Anche l'Aprilia ci ha capito poco e ha faticato a confermare le belle prestazioni del Qatar. Se ci aggiungiamo anche la pioggia e un tracciato dove nessuno aveva mai corso gare e quindi tutti partivano da zero, ecco che la musica era totalmente diversa rispetto a quella di Losail. La classifica piloti è una conseguenza di ciò, col buon Bastianini che rimane in testa con 2 punti di vantaggio su Binder e 3 su Fabio Quartararo.

Quartararo limita i danni

Proprio sul Diablo bisogna porre l'attenzione. Per la prima volta il francese è riuscito ad essere competitivo e ad andare a podio sul bagnato nella sua carriera. Di solito ha sempre faticato oltremodo con l'acqua in pista, stavolta invece da metà gara in poi si è acceso e ha conquistato un podio d'oro in ottica mondiale. Nonostante una Yamaha al momento inferiore in termini di motore rispetto alla concorrenza, Fabietto è riuscito al momento ad ottenere il massimo possibile ed è assolutamente in lotta per il mondiale. Ma soprattutto il suo morale è alto, nonostante si vada in Argentina che potrebbe rappresentare un'altra gara complicata per la M1. Comunque ha fatto il suo, limitando i danni quando non ne aveva e ottenendo il massimo in Indonesia, portando sempre a casa punti fondamentali.

Bagnaia purtroppo annaspa

Francesco Pecco Bagnaia durante il GP di Indonesia di MotoGP - Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

Discorso invece opposto per Pecco Bagnaia, che purtroppo annaspa in quest'inizio di stagione. Sicuramente aveva sognato e pensato un esordio di 2022 totalmente diverso, al momento però non è un sogno ma un vero incubo. La sua attuale classifica è composta da uno zero a Losail dopo una brutta partenza e il crasch in curva 1 con Martin, mentre in Indonesia è arrivato un triste 15mo posto sull'acqua al termine di una gara colma di errori. Un punto solo dopo due gare, meno di Darryn Binder...

I problemi di Pecco

Francesco 'Pecco' Bagnaia - Mondiale 2022 di MotoGP Credit Foto Getty Images

Cosa sta succedendo a GoFree? Quali sono le cause di questo sciaguarto esordio? La GP22 nei test è andata molto bene, anche se c'è stato qualche piccolo malumore su alcune specifiche del motore. Ma naturalmente non è questa la causa del pessimo inizio di stagione. In Qatar l'italiano si è lamentato molto del fatto che nelle libere si è dovuo trasformare in tester provando molte novità sul mezzo , avendo poco tempo quindi per concentrarsi sulla gara. A Mandalika invece è mancato totalmente il feeling sotto l'acqua la domenica . Poi c'è il problema della partenza, dove al momento tutte le Ducati faticano. Se ci aggiungiamo anche un po' di sfortuna in qualche situazione, come nelle due qualifiche con le bandiere gialle nei momenti sbagliati che ne hanno condizionato il posizionamento in griglia, ecco spiegato il pessimo inizio di stagione. Un insieme fattori relegano Bagnaia ai margini della generale, mentre gli avversari più quotati, ad esempio Quartararo, con mezzi inferiori conquistano podi e guidano la classifica. A -26 dopo due gare fa veramente tanto freddo.

Ducati si deve preoccupare?

Situazione veramente complessa da analizzare. Al momento i risultati non arrivano e il morale è bassissimo all'interno del box Ducati. Ci si aspettava di dominare e di vincere a oltranza, invece ci si lecca le ferite. Ma in verità basta poco per raddrizzare la situazione: in un weekend senza intoppi, magari su una pista classica in Europa, Pecco e la Ducati sarebbero davanti, dato che il pacchetto completo rimane il migliore. Inutile pensare a cambiamenti di strategia o puntare su altri rider con ben 8 moto in pista. E' sicuramente lui il cavallo vincente. Purtroppo manca ancora un mese al rientro nel vecchio continente e nel mezzo c'è l'Argentina.

Gare che fanno storia a sé

C'è anche questo fattore da considerare. Il grande equilibrio della classe regina e il pessimo inizio di Pecco e la Ducati, sono figli di gare su tracciati che fanno un po' storia a sé. Da sempre si parla del Qatar come di una anomalia, dove si vedono risultati strani che non rispecchiano i veri valori in campo. Discorso che può anche valere per l'Indonesia, su una pista nuova di zecca e con un asfalto problematico. Se ci aggiungiamo anche l'acquazzone tropicale ecco la seconda lotteria. Il problema è che anche in Argentina tra due settimane la musica potrebbe essere simile: è un tracciato poco usato, in tempi di pandemia ancora meno. Si passerà tutte le libere a pulire la traiettoria dallo sporco e ciò potrebbe ancora scombussolare la classifica. Forse è da Austin che si potrà tornare alla normalità e se tutto andrà come deve andare Pecco e la Ducati tornerannoa d essere assoluti protagonisti.

