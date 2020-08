MotoGP: a Portimao il 22 novembre l'ultima gara del Mondiale 2020

Dal nostro partner OAsport.it

Non sarà Valencia, quest’anno, la tappa finale del Motomondiale. Come annunciato sul sito ufficiale della competizione, infatti, nel 2020 il tracciato conclusivo della manifestazione sarà l’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao, pista di riserva per la MotoGP dal 2017, nel weekend dal 20 al 22 novembre. Quello portoghese è un circuito indubbiamente molto particolare, ricco di saliscendi. Inaugurato nel 2008, fu teatro dell’ultima gara della leggenda della Superbike Troy Bayliss.

La MotoGP tornerà così in Portogallo otto anni dopo l’ultima volta (era il 2012 e si affrontava il circuito dell’Estoril). Il presidente della FIM, Jorge Viegas, ha espresso la sua soddisfazione nelle seguenti dichiarazioni rilasciate al sito della MotoGP: “Sono molto orgoglioso che la MotoGP torni nel mio paese otto anni dopo l’ultimo Gran Premio, che si è svolto al Circuito do Estoril nel maggio del 2012. Vorrei ringraziare calorosamente Dorna, l’Autodromo Internacional do Algarve e la Federazione Motociclistica del Portogallo per essere riusciti a soddisfare le condizioni necessarie per ospitare questo evento“.

Ha espresso grande soddisfazione per questa decisione anche il CEO dell’Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro: "È un grande risultato per noi avere finalmente la MotoGP sul nostro circuito! La MotoGP è l’apice del motorsport a due ruote e siamo così entusiasti di averla. È stato un lungo processo con Dorna, avevamo un accordo in vigore dal 2017 e finalmente tutto il duro lavoro è stato ripagato. Inoltre, avere Miguel Oliveira in gara è un ulteriore motivo di orgoglio. Stiamo lavorando, inoltre, per avere i tifosi nella nostra gara, cominceremo con una capienza di 30.000 tifosi per il weekend di gara e poi decideremo con Dorna e le autorità sanitarie le fasi successive".

Infine, ha parlato di questa notizia, in toni entusiastici, anche il CEO di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta: "E’ una grande news questa. I piloti, quando l’hanno saputo, erano davvero entusiasti poiché avevano visto la pista in tv durante le gare di Superbike. Peraltro, ora verrà anche riasfaltata. Il Portogallo ha una lunga storia nel nostro sport e ci sono state alcune battaglie storiche a Estoril. È qualcosa di molto positivo per noi avere la possibilità di tornare in Portogallo, soprattutto con Miguel Oliveira che partecipa, perché è fantastico avere un pilota portoghese in grado di competere nel suo paese. Siamo estremamente felici di correre a Portimao alla fine dell’anno".

