Valentino Rossi ha annunciato il ritiro dalla MotoGp nella conferenza tenuta oggi in Austria. Una decisione che era stata prospettata da tempo nel paddock, visti i risultati dell'ultima stagione, ma l'impegno per il suo team VR46 aveva fatto pensare ad un possibile ulteriore anno in pista per il pesarese. Un annuncio che chiude un'era per il motociclismo e non sono tardate le reazioni dei maggiori esponenti di questo sport.

Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia con all'attivo 122 vittorie e 15 mondiali, ha rilasciato queste dichiarazioni in merito al ritiro del "dottore": "E' un dispiacere sapere che Valentino lascia le corse ma l'età passa per tutti. E' stato bello vederlo correre, lascia un grande campione, i risultati sono lì a dimostrarlo. Capisco che per lui sia un giorno duro e lo sarà ancora di più dopo l'ultima gara di novembre a Valencia. Io ho pianto per tre giorni quando mi sono ritirato. E' triste per gli sportivi lasciare il proprio mestiere quando si è giovani però è la vita, non ci possiamo fare niente" ha commentato Agostini. "Ammetto di essere felice che Valentino smetta senza aver battuto i miei record. Credo sia umano. Anche senza aver battuto i miei primati Valentino resta un campione assoluto. Prima o poi arriverà qualcuno che mi leverà questi record, i primati sono fatti per essere battuti ma non mi dispiace tenerli ancora un po'".

Valentino Rossi rimarrà nella storia di questo sport anche per le tante rivalità vissute in pista. L'ultima in ordine di tempo è stata quella con Marc Marquez che ha voluto esprimere il suo pensiero verso il grande campione: "Giornata storica, eccezionale. Pensavo facesse un anno in più con il suo team e suo fratello, ci voleva per il paddock. Ha fatto una carriera con risultati incredibili, da leggenda. E penso che abbia portato tanto in pista e abbia dato tanto al motociclismo. Ci ha insegnato tanto. Noi due abbiamo preso strade diverse. Rossi non è solo andato forte in pista, ha fatto un passo in più, ha portato tanta gente al motociclismo e penso che il carisma che ha è una cosa naturale. Tutto questo da fuori si vede"