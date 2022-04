Aprilia e Aleix. Un binomio che nel Gran Premio dell'Argentina, terzo atto del mondiale 2022 della MotoGP, è entrato di diritto nella storia di questa disciplina. Prima vittoria in carriera per lo spagnolo, primo trionfo in assoluto per la squadra di Noale nella classe regina e, di conseguenza, anche in MotoGP. Un'azienda italiana emblema delle due ruote in ambito sportivo e non, ma che non aveva mai veramente brillato dove più contava, e cioè in MotoGP. Anzi, qui ci sono stati periodi pessimi e annate da dimenticare. Poi però, come in tutte le favole arriva il lieto fine e questo è accaduto a Termas de Rio Hondo . Andiamo a ripercorrere insieme questa straordinaria storia, fatta di grandi delusioni, ma soprattutto di duro lavoro e, finalmente, di gioia.

Ad

19 titoli tra 125 e 250

GP Argentina Aleix Espargaro, chi è l'uomo della prima gioia Aprilia in MotoGP 21 ORE FA

C'era una volta la Aprilia Racing, divisione sportiva della casa motociclistica Aprilia con sede a Noale. Questa squadra nelle due ruote è stata in grado, tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo, di conquistare 10 titoli in 125 e 9 in 250. A questi bisogna aggiungere i 3 in Superbike e uno in Supertock 1000. Risultati importanti nell'elite delle due ruote. A quest'elenco però è sempre mancata la classe regina. Qui l'Aprilia ci è entrata nel 1994, ha ottenuto diversi podi negli anni '90, ma mai vittorie o naturalmente titoli mondiali. L'ultimo terzo posto è arrivato nel 2000 con Jeremy McWilliams nel Gran Premio d'Inghilterra a Donington. Poi il buio.

Il pessimo esordio in MotoGP

La MotoGP esordisce nel 2002 e l'Aprilia si presenta in questa nuova categoria con il solo Regis Laconì e il progetto Aprilia RS Cube. Dopo una prima parte di stagione con sei gare su sei a punti, comincia l'incubo: dall'Olanda sino a Valencia il francese andrà nei 15 solo una volta, nel GP del Pacifico. Nel mezzo tante cadute e qualche problema tecnico.

Così l'Aprilia per i due anni successivi tenta di cambiare, cercando di migliorare sotto tutti gli aspetti la moto grazie a grandi investimenti e a munifici sponsor. Ma i risultati addirittura peggiorano, nonostante l'arrivo del due volte iridato in SBK Colin Edwards e il buon Noriyuki Haga. Nonostante i tanti soldi spesi, il progetto Aprilia-MotoGP è fallimentare e così l'azienda decide di lasciare la classe regina.

Nel 2015 il ritorno, ma va ancora tutto male

Marco Melandri Credit Foto Imago

Dopo i grandi risultati di Max Biaggi e Sylvain Guintoli in SBK, la casa di Noale (ora nel gruppo Piaggio) torna in MotoGP sfruttando il team Gresini, che lascia Honda per legarsi ad Aprilia. Messa da parte la RS-Cube, il nuovo progetto è la Aprilia RS-GP con una coppia di assoluto livello: Alvaro Bautista e Marco Melandri. Purtroppo i risultati sono imbarazzanti: lo spagnolo naviga ai margini della zona punti, mentre Melandri chiude regolarmente lo schieramento e arriva costantemente per ultimo al traguardo, con distacchi vicini al minuto. L'italiano abbandona a metà stagione perché privo di motivazioni, conscio di un progetto non vincente, anzi embrionale. In tanti dicono che Aprilia ha troppo velocizzato i tempi, ma doveva aspettare a ritornare in MotoGP. La moto è ancora da sviluppare, mentre il motore non è assolutamente competitivo per la categoria. Inoltre la guida tecnica vacilla: Gigi Dall'Igna ha lasciato Noale nel 2014 per accasarsi in Ducati e ciò ha creato grande scompiglio nell'azienda. Semplicemente nessuno vuole venire in Aprilia.

Andrea Iannone in sella all'Aprilia RS-GP nel Mondiale MotoGP 2019 Credit Foto Getty Images

Negli anni successivi la musica non cambia. Nonostante l'arrivo di Aleix Espargaro dalla Suzuki, la squadra continua a faticare ad entrare nei punti e arriva al traguardo lontanissima dai primi. A parte qualche sporadica apparizione in top ten, la moto italiana annaspa sempre nelle retrovie e la guida di Romano Albesiano come team manager non fa miracoli. Nemmeno Iannone riesce a risollevare le sorti del team, anzi purtroppo il team è costretto a fine 2019 a rinunciare ad Andrea per le note vicende di doping.

L'arrivo di Massimo Rivola

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing Credit Foto Getty Images

Tutto cambia con l'arrivo di Massimo Rivola dalla Ferrari. Come CEO il nativo di Faenza riesce a far crescere la squadra, prima di tutto in termini di investimenti e di personale, e poi come mentalità. Il team è certamente più ambizioso, con un modus operandi derivato sicuramente dalla F1 da cui Rivola prende molto spunto in termini organizzativi. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti: sfruttando le concessioni e un'annata complessa per tutti per la pandemia, l'Aprilia migliora, sia come motore che come aerodinamica. Inoltre Aleix sembra un pilota diverso : il più vecchio dei fratelli Espargaro diventa il leader assoluto, un vero uomo squadra, capace di trainare tutti verso la direzione corretta. Ci sono sempre stati dubbi sull'operato del pilota spagnolo, dai più considerato un buon rider, nient'altro, anche perché (ancora oggi) è il pilota con il palmares inferiore di tutti, dato che non ha mai vinto niente di niente a livello del mondiale, neanche una singola gara nelle categorie inferiori. Forse è così fino a quel momento, ma dal 2020 però scocca la magia tra lui e l'Aprilia. Aleix si prende a cuore la missione di riportare la moto di Noale ai vertici e nell'arco di meno di due anni riesce nell'intento.

Il lieto fine: il podio e la vittoria

Aleix Espargaro festeggia il 3° posto con l'Aprilia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Già dalla fine del 2020 le prestazioni dell'Aprilia sono ottime. Nel 2021 Aleix è costantemente in top ten, ma soprattutto il divario dal leader di ogni corsa è minimo, addirittura sotto i 5 secondi in diverse occasioni. Il podio è vicino e finalmente arriva a Silverstone, subito confermato dal quarto posto di Aragon due settimane dopo. Insomma, l'Aprilia c'è e continua a crescere. L'inizio del 2022, per la prima volta come team ufficiale, è ottimo e Aleix riesce a conquistare il Gran Premio d'Argentina da dominatore assoluto con pole, vittoria e giro più veloce in gara. Il tutto regala allo spagnolo addirittura la vetta nella generale. Cosa chiedere di più?

La gioia di Aleix Espargaro sul podio per la prima vittoria in MotoGP Credit Foto Getty Images

E ora?

In questa MotoGP senza padroni, è possibile vedere una Aprilia vincente, addirittura nel mondiale? Come ogni anno la classe regina si sta dimostrando alquanto indecifrabile ed equilibrata, basti pensare che ci sono stati nove piloti diversi sul podio nelle prime tre gare e Aleix è il leader della generale con soli 45 punti, il punteggio più basso dopo 3 gare dal 1993. In Europa la musica potrebbe cambiare e tanto, però è innegabile il grande equilibrio in termini di prestazioni tra le varie case. Ma l'Aprlia tra queste ha un vantaggio, e cioè che al momento ha ancora le concessioni per un maggiore sviluppo della moto e vari test lungo la stagione. Queste concessioni verranno meno nel caso di altri due terzi posti oppure di un secondo o di una vittoria. A Noale naturalmente ne sono consci e fino a quando possono ne approfittano, cercando di organizzare il futuro quando non avranno più bonus da usare. Certo è che in un mondiale senza leader tutto è possibile. Sembrava assurdo vedere la Suzuki e Mir vincere il titolo nel 2020, invece grazie a una grande costanza di rendimento e a un mondiale super equilibrato, il miracolo è successo. Chissà che questo non possa accadere anche ad Aleix e all'Aprilia.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

GP Argentina Le pagelle: Aleix e Aprilia da 10 e lode, Bagnaia c'è, Miller male UN GIORNO FA