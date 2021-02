MotoGP

MotoGP, Argentina, spaventoso incendio al circuito di Termas de Rio Hondo

Un grosso incendio si è sviluppato nella scorsa notte nell'autodromo che dal 2014 ospita il GP d'Argentina di MotoGP. Le fiamme hanno divorato la parte alta della struttura che ospita i box, la sala stampa e l'area vip. Praticamente distrutto l'intero l'edificio, i danni sono quantificabili in alcuni milioni di euro. Già in dubbio per la pandemia sono minime le chance di ospitare il GP nel 2020.

