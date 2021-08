E' Brad Binder il vincitore del Gran Premio d'Austria, undicesimo atto del mondiale 2021 della MotoGP. Bravissimo il sudafricano a sfruttare al meglio la pioggia caduta sul circuito stiriano negli ultimi giri, che ha portato molti riders al cambio di moto privilegiando le gomme da bagnato, mentre lui ha proseguito con le slick sotto l'acqua, , undicesimo atto del mondiale 2021 della MotoGP. Bravissimo il sudafricano a sfruttare al meglio la pioggia caduta sul circuito stiriano negli ultimi giri, che ha portato molti riders al cambio di moto privilegiando le gomme da bagnato, mentre lui ha proseguito con le slick sotto l'acqua, rischiando l'impossibile ma portando a casa il bottino più pregiato.

Grande spettacolo, gara combattuta sino all'ultimo

Brad Binder Credit Foto Getty Images

Gran Premio d'Austria Le pagelle: Binder coraggioso, Bagnaia solido, Rossi sfiora il colpo 19 ORE FA

Una delle gare più divertenti degli ultimi anni. Grazie alle gocce di pioggia la corsa è stata incerta e combattutta fino agli ultimi metri, con un bel gruppo di piloti che ha deciso di non cambiare moto, cercando di arrivare al traguardo con le gomme da asciutto sotto al diluvio. Binder ha tenuto un buon passo e ce l'ha fatta, riuscendo ad avere la meglio sulle Ducati arrembanti di Bagnaia e Martin in grandissima rimonta dopo il cambio moto. I due riders di Borgo Panigale, dopo aver deciso di rientrare ai box insieme a Marquez, Quartararo e Mir, hanno preso subito il ritmo con la nuova moto e, soprattutto nell'ultimo giro, hanno superato ben otto piloti, conquistando un insperato podio.

Ancora un buon Pecco, ma manca sempre la vittoria

Francesco Bagnaia - MotoGP 2021 Credit Foto Getty Images

Cosa dire della gara di Pecco Bagnaia? Oltre a Binder vincitore, è lui il grande protagonista della corsa di ieri. L'italiano è stato super nella prima parte con l'asciutto, fantastico a rispondere a tutti gli attacchi di Marc Marquez. Sul bagnato non ha mai mollato, non si è arreso nel finale e ha conquistato un gran secondo posto, che gli permette di guadagnare qualche punticino su Fabietto Quartararo. Ma purtroppo la prima vittoria in carriera non è ancora arrivata, nonostante la moto ultra competitiva su questa pista, sia sull'asciutto che sul bagnato. Se la gara fosse stata tutta sull'asciutto forse avremmo visto Pecco sul gradino più alto del podio, la stessa cosa si può dire se la corsa fosse durata un giro in più, con l'italiano che avrebbe sicuramente ripreso Binder. Ma questo non è per nulla lo sport dei "se e dei ma" e quindi l'alfiere della Ducati si deve accontentare di una buona seconda posizione che comunque fa morale.

Promossi e bocciati

Jorge Martin, Gp Stiria, MotoGp Credit Foto Getty Images

Morale elevato anche per altri piloti: Martin prosegue nel suo ottimo momento di forma e conquista il secondo podio consecutivo, in circostante completamente diverse rispetto a settimana scorsa. Bene anche Mir, che si ritrova secondo in campionato alla pari di Bagnaia. Miglior risultato in carriera per Luca Marini in MotoGP, quinto all'arrivo, mentre Valentino Rossi conquista il miglior risultato da un anno a questa parte.

Valentino Rossi Gp Austria Credit Foto Getty Images

Ci sono anche molti delusi da questo weekend. In primis Johann Zarco, che finisce nella ghiaia ancora con l'asciutto e quindi si chiama fuori dalla lotta per il mondiale. A terra anche Marc Marquez dopo il cambio moto e questa è sicuramente una sorpresa, data la situazione favorevole. Malissimo anche Jack Miller, mai competitivo sull'umido quando storicamente queste sono le sue condizioni. Chi invece non è ne vinto ne sconfitto è proprio El Diablo, che con poca acqua non è mai stato competitivo, ma alla fine limita i danni e chiude settimo al traguardo, perdendo pochi punti su Bagnaia e guadagnandone molti su Miller e Zarco. Ora Quartararo è a +47 sulla coppia Pecco-Mir, un buon vantaggio da gestire.

Questione sicurezza: troppo pericoloso sul bagnato con le slick?

Per ultimo parliamo del tema sicurezza, che ieri è tornato di moda a gran voce. Diversi riders e addetti ai lavori si sono lamentati per la troppa pericolosità della situazione che si è creata, con tanti piloti in pista sotto il diluvio con le slick e freni in carbonio che nel finale semplicemente non frenavano. E' vero che sono i piloti a decidere, quindi è a loro discrezione entrare o no ai box, però i riders giustamente fanno il loro lavoro e rischiano. Deve essere la Direzione Gara a prendere parola e a fermare la gara nel caso di troppa pericolosità. Il rovescio della medaglia però è che stoppare la gara e riprenderla con partenza da ferma, con gomme da bagnato e asfalto umido, potrebbe essere ancor più pericoloso, come detto anche da Valentino Rossi a Sky nel post gara.

Il flag-to-flag è pericoloso? Non c’è una soluzione perfetta. Però preferisco fare gli ultimi due giri con le slick sotto la pioggia piuttosto che tornare ai box, mettere le rain e soprattutto fare un’altra partenza con le rain sul mezzo asciutto e mezzo bagnato. Sarebbe ancora più pericoloso. Io preferisco così, almeno la finisci e buona notte.

Cosa fare quindi? Sicuramente la soluzione del flag to flag è molto spettacolare e in termini televisivi riduce i tempi e crea maggiore spettacolo, a discapito della sicurezza. Forse in Austria, pista di stop&go, brusche frenate e con muri molto vicini, il rischio è maggiore e bisogna essere un po' più cauti. Ieri non è successo nulla di grave, ma tanti riders hanno rischiato troppo. Sicuramente se ne parlerà in Safety Commission.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Gran Premio d'Austria Vintage Rossi : "Quando ho visto P3 mi sono cag..o addosso!" 19 ORE FA