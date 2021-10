Tolleranza zero con chi viola la legge: dopo aver scoperto che un suo tecnico aveva presentato un test PCR falso prima del GP dell’Emilia Romagna a Misano Adriatico, il team Avintia ha deciso di licenziarlo in tronco.

La squadra, pur essendo solo parte lesa nei fatti, si è scusata con Dorna, IRTA e con tutto il paddock. "Da parte di Avintia Esponsorama Racing – si legge in una nota del team spagnolo - siamo pienamente d'accordo con tutte le misure prese da Dorna e IRTA, in linea con la nostra politica del team e il nostro codice di condotta, a cui tutti i membri del team, inclusi meccanici, tecnici, familiari, sponsor o altre persone vicino alla squadra, devono tenere. Siamo quindi costretti a prendere specifici provvedimenti disciplinari e a tagliare ogni rapporto con il membro della nostra squadra che ieri, come scoperto grazie al grande lavoro di Dorna e IRTA, ha falsificato senza successo un test PCR per poter accedere al paddock di Misano per il prossimo Gran Premio".

Avintia Esponsorama aggiunge: “La squadra è indirettamente responsabile di sostenere i costi delle misure straordinarie del protocollo Covid-19 per tutti i suoi dipendenti e siamo consapevoli che questo tipo di azioni sono a proprio vantaggio e allo stesso tempo per il resto del persone nella squadra e nel campionato del mondo. Questi comportamenti danneggiano non solo l'immagine della squadra, ma anche il resto del paddock e l'intero mondiale. Vogliamo chiarire che è responsabilità di ogni singolo membro del team conservare i propri dati di accesso e i risultati dei test PCR per gli organizzatori su una piattaforma online, in conformità con le linee guida attualmente per l'accesso al paddock per Covid- 19 ragioni sono valide".

