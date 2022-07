disavventura in vacanza per Ducati, che si trova sull'isola di Ibiza (Spagna) per godersi il riposo durante la incidente stradale tra le ore 3:00 e le 5:00 di martedì 5 luglio 2022. Il sinistro stradale è avvenuto mentre "Pecco" stava percorrendo la strada di Ses Salines, ma per fortuna non ha avuto alcuna conseguenza sulla salute del pilota torinese. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale El Periodico de Ibiza, Bagnaia sarebbe però risultato positivo al test dell'etilometro, effettuato dagli agenti della Guardia Civile e della Polizia Locale di Sant Josep, con un valore superiore (0,87 mg/l) al limite consentito (0,25 mg/l). Bruttaper Francesco Bagnaia . Il pilota della, che si trova(Spagna) per godersi il riposo durante la pausa del Motomondiale , è infatti rimasto coinvolto in untra le ore 3:00 e le 5:00 di martedì 5 luglio 2022. Il sinistro stradale è avvenuto mentre "Pecco" stava percorrendo la, ma per fortuna non ha avutosulla salute del pilota torinese. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, Bagnaia sarebbe però risultato, effettuato dagli agenti della Guardia Civile e della Polizia Locale di Sant Josep, con un(0,87 mg/l) al limite consentito (0,25 mg/l).

Ad

Secondo la ricostruzione effettuata da la Repubblica, stante il ritiro immediato della patente, il pilota di MotoGP rischia di essere processato per direttissima mercoledì 6 luglio e di restare senza patente per un tempo che potrebbe protrarsi fino ai quattro anni. Situazione che non gli precluderebbe ovviamente la carriera da asso delle due ruote: il pilota ufficiale della casa di Borgo Panigale, partito come uno dei grandi favoriti alla vigilia di questa stagione di MotoGP, è alla rincorsa di Fabio Quartararo. Il francese, su Yamaha ufficiale, è leader della classifica con 172 punti iridati, mentre Bagnaia occupa il 4° posto provvisorio con 106, pur avendo già vinto tre GP, a causa del doppio zero di fila per le cadute a Barcellona e al Sachsenring. L'ultima volta che un pilota in attività nel Motomondiale era risultato positivo al test dedll'etilometro risale al 2018. Allora fu protagonista Hector Barbera, recidivo per la terza volta e di lì a breve licenziato dal Team Pons (Moto 2) alla vigilia del GP Catalunya.

Gran Premio di Catalogna Pole di Aleix! Battuti Bagnaia e Quartararo a Barcellona 04/06/2022 A 11:53

MotoGP Marquez ancora out: rivedremo mai il vero Cabroncito in pista? 30/05/2022 A 12:27