MotoGP: ai microfoni di Sky Sport, il team director di Yamaha Lin Jarvis ha svelato il futuro di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Il classe '94, attualmente in forza alla SRT (di fatto la ex Petronas), è pronto ad approdare nel team ufficiale Yamaha già da Misano, al rientro dal proprio infortunio, e ad affiancare Fabio Quartararo dopo Petronas, allora, verrà preso dall'ex Ducati Andrea Dovizioso, pronto a tornare in MotoGP dopo alcuni mesi di stop ed affiancare Valentino Rossi. Per entrambi, inoltre, è già stato raggiunto anche l'accordo per il 2022. Un doppio colpo tricolore nel mercato piloti della: ai microfoni di, ilha svelato il futuro di. Il classe '94, attualmente in forza alla SRT (di fatto la ex Petronas), è pronto ad approdare nelgià da Misano, al rientro dal proprio infortunio, e ad affiancare Fabio Quartararo dopo l'addio di Vinales . Il suo posto in, allora, verrà preso dall'ex Ducati Andrea Dovizioso, pronto a tornare in MotoGP dopo alcuni mesi di stop ed affiancare. Per entrambi, inoltre, è già stato raggiunto anche

Su Morbidelli

"Fino ad oggi non abbiamo firmato nulla, ma abbiamo l'accordo con VR46 e Morbidelli. Per l'anno prossimo sarà un pilota ufficiale Yamaha, ma era già previsto, con la situazione di Vinales può venire da noi prima. Quando tornerà a Misano sarà già un pilota ufficiale del team factory".

Su Dovizioso

"Abbiamo raggiunto l'accordo con lui e il manager, dobbiamo gestire i contratti e tutto ma Andrea sarà il pilota Petronas per le prossime gare e c'è anche l'accordo per il 2022 per il team che non possiamo chiamare così, ma comunque SRT".

