MotoGP

MotoGP, Chi è Joan Mir, il pilota che ha vinto il titolo mondiale più imprevedibile

A 23 anni e alla seconda stagione in MotoGP, Joan Mir grazie al 7° posto a Valencia si è laureato campione del mondo della MotoGP. Un exploit impronosticabile sia per la Suzuki, che torna a vincere un mondiale in top class dopo 20 anni (l'ultimo titolo era arrivato con Kenny Roberts jr nel 2000) che per il pilota spagnolo che ha vinto una sola gara ma è strato un maestro di regolarità (7 podi).

