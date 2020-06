Dal nostro partner OAsport.it

A poco meno di un mese dall’inizio del Mondiale MotoGP 2020 tiene banco in casa Ducati la trattativa per il rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso. Il forlivese va in scadenza a fine anno ed è dunque virtualmente senza una sella sicura per il prossimo campionato, ma le due parti sembrano intenzionate a prolungare una collaborazione che dura ormai dal 2013 nella classe regina del Motomondiale. Il team emiliano, dopo aver deciso di interrompere a fine 2020 il rapporto con Danilo Petrucci (diretto in KTM) scegliendo al suo posto l’australiano Jack Miller nel team ufficiale, sta lavorando per completare la line-up del 2021 con la conferma del tre volte vice-campione del mondo Andrea Dovizioso.

A fare il punto della situazione è Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, a Sky Sport:

Stiamo affrontando il discorso con il manager di Andrea. Siamo ancora in una fase preliminare, abbiamo prima discusso gli aspetti che riguardano la stagione in corso perché la crisi economica ha colpito anche le sponsorizzazioni. Speriamo di riuscire a far continuare una storia che dura da otto anni, sarebbe molto bello. Ktm per Petrucci? Se resta in MotoGP sono molto felice. Vogliamo bene a Danilo, abbiamo fatto una scelta prendendo Jack Miller per il prossimo anno, ma ci farebbe davvero piacere poterlo vedere ancora in pista, anche se da avversario

