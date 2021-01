Primo aggiornamento nel 2021 della Honda sulle condizioni di Marc Marquez. A sei settimane dall’operazione all’omero destro, l’otte volte campione del mondo è stato visitato al Hospital Ruber Internacional, la struttura dove aveva svolto l’intervento a dicembre. Un controllo per monitare l’evoluzione del decorso post operatorio. I medici parlano di un quadro soddisfacente ma non v’è ancora traccia all’orizzonte di una data per il rientro in pista.