Fausto Gresini non è più in coma farmacologico. E’ questo l’aggiornamento confortante che, con una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’omonimo team del Motomondiale, il medico del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna Nicola Celloni ha fornito nella mattinata odierna. Ricoverato dal 30 dicembre, il 59enne team principal imolese è cosciente, ma rimane sedato per tollerare la ventilazione meccanica.