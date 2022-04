Allarme rientrato in casa Ducati: le condizioni fisiche di Francesco Bagnaia, reduce da una brutta caduta nel Gran Premio del Portogallo lo scorso weekend, non destano preoccupazioni, con l’azzurro che sarà regolarmente al via a Jerez de la Frontera.

La caduta in occasione delle qualifiche del sabato, a Portimao, non ha causato nessuna frattura né lesioni ai legamenti; il bollettino medico a seguito di approfonditi controlli parla di un grande edema osseo ma, in ogni caso, nulla di preoccupante.

Il dolore con cui Bagnaia dovrà convivere in occasione del Gran Premio di Spagna in programma in questo weekend di certo non andrà via in poco tempo e facilmente; il pilota della Ducati può comunque ben sperare in vista di Jerez, dove proverà a essere tra i protagonisti.

Inevitabilmente non sarà al meglio da un punto di vista fisico (e forse anche morale, in un inizio di stagione in cui sembra andare tutto per il verso sbagliato), ma considerato il rischio corso con la caduta in Portogallo Bagnaia può tirare un sospiro di sollievo, pronto a scendere in pista sul circuito andaluso.

