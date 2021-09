Domenica 12 settembre verrà intitolata, ufficialmente, una curva del circuito automobilistico Enzo e Dino Ferrari di Imola a Fausto Gresini. Il manager della MotoGP, nativo proprio di Imola, scomparso nel febbraio scorso in seguito alle complicazioni respiratorie avutie dopo aver contratto il covid, passando quasi due mesi in terapia intensiva. Questa la decisione del Comune di Imola che, in accordo, con la famiglia Gresini ha voluto così ricordare l'indimenticabile Fausto anche se lavorava non nell'automobilismo, ma bensì con le moto.

Nello specifico, la curva che verrà intitolata a Gresini sarà la Variante Alta dell'Autodromo Internazionale di Imola. Nell'occasione verrà anche scoperta una stele in ricordo di Fausto. Alla cerimonia di intitolazione saranno presenti i figli Lorenzo, Luca, Alice, Agnese e la moglie Nadia oltre ad una serie di amici e di personalità che conoscevano molto bene Fausto Gresini.

