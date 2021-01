Le condizioni generali di Fausto sono purtroppo ancora gravi. I polmoni colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione riescono a dare ossigeno al sangue solo ed aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. È ancora necessario mantenere addormentato quasi sempre Fausto per permettere al ventilatore meccanico di funzionare correttamente. Quando periodicamente viene svegliato, è cosciente e combattivo ”.

Nella giornata di mercoledì, il figlio Lorenzo sul proprio account Facebook, ringraziando tutte le persone che sono in prima linea contro il Covid, aveva spiegato come il padre non avesse più la febbre.