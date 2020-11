La prima gara di Valencia va in archivio e finalmente questo mondiale prende una piega ben definita, quella della Suzuki. Dopo tante chiacchiere, finalmente Joan Mir conquista la sua prima gara in carriera nella classe regina e ora può diventare, senza se e senza ma, il nuovo campione del mondo della MotoGP. Gli basterà un podio tra Valencia 2 e Portimao, praticamente una formalità guardando le prestazioni della sua Suzuki che ieri ha monopolizzato i primi due gradini del podio, centrando una fantastica doppietta che alla casa di Hamamatsu mancava addirittura dal 26 settembre 1982 (1° Mamola, 2° Ferrari GP Germania, Hockenheim).

Pol Espargaro a fine gara ha definito le moto della casa di Hamamatsu come dei "missili blu". La definizione data dall'alfiere della KTM non calza a pennello, in fin dei conti è poco corretta. Le Suzuki non hanno mai brillato in termini di velocità, né di motore. Non sono le migliori in nulla, ma non hanno punti deboli. E' proprio questa la loro caratteristica: vanno bene in ogni situazione. Col caldo, col freddo, su qualunque pista, Mir e Rins sono sempre andati forte. E così mentre gli altri arrancavano alle prese con le gomme 2020 o con vari problemi di motore, le moto blu coglievano podi a non finire, fino alle ultime due vittore consecutive che gli hanno regalato la vetta sia nel campionato costruttori che nel campionato piloti. La costanza in questa pazza stagione si è rivelata l'arma vincente.

Alex Rins, Joan Mir esultano per il podio in rimonta strappato in Catalogna, Getty Images Credit Foto Getty Images

Se da una parte si esulta giustamente, dall'altra ci si lecca le ferite, e la squadra a recitare mea culpa è naturalmente la Yamaha. Dati alla mano è veramente incredibile la sconfitta della Casa dei Tre Diapason che, nonostante le sei vittorie su undici gare e tre piloti in lotta per il titolo, ne esce battuta sotto tutti i punti di vista. Quando tutto è andato per il meglio la M1 ha trionfato, ma quando le cose non sono andate per il verso giusto è sempre arrivato il disastro. Quali sono le cause di questa incredibile debacle?

La Yamaha, semplicemente, non va

Alzi la mano chi pensava a una Yamaha con zero moto in top ten a Valencia dopo la doppietta di Quartararo a Jerez? Nessuno. E a far capire quanto sia eccezionale il piazzamento di Valencia ci pensa la statistica: visto che bisogna andare indietro di 13 anni a Valencia 2007, quando Sylvain Guintoli chiuse in 11a posizione, la stessa posizione in cui ieri si è classificato Franco Morbidelli, il "miglior" pilota classificato sul tracciato iberico.

Fabio Quartararo of France and Petronas Yamaha SRT goes out during the qualifying for the MotoGP of Europe at Comunitat Valenciana Ricardo Tormo Circuit on November 07, 2020 in Valencia, Spain Credit Foto Getty Images

Fino ad Aragon, la casa di Iwata sembrava la favorita assoluta a conquistare il titolo. Quartararo, Viñales e Morbidelli a tratti hanno sfruttato al meglio il loro mezzo per ottenere vittorie (6) e podi (10), ma ciò non è bastato. La moto si è dimostrata troppo altalenante in termini di prestazioni, difficile da guidare quando c'è poco grip, con tanti problemi di pressione alle gomme, zero affidabilità (ben 11 gli zeri raccolti in 12 appuntamenti, 7 dal solo Valentino Rossi) e un motore lento in rettilineo.

"Suzuki deve aver capito qualcosa sulle gomme che noi non abbiamo capito. È incredibile che da una pista all'altra ci sia così tanta differenza, c’è qualcosa di tecnico che non è chiaro. La nostra moto è sempre la più lenta e abbiamo anche dei problemi di affidabilità" (Valentino Rossi a SKY 08/11/2020)

"Per tanti anni si è pensato che il problema della Yamaha fosse il ‘motore 4 in linea’, che è un po' vecchio di concezione rispetto al ’motore a V’ di Honda e Ducati. Invece la Suzuki ci ha dimostrato che il problema non è quello. La MotoGP negli ultimi anni è cambiata molto, è diventata più simile alla Formula 1, quindi non è più come 5-6 anni fa. Sembra che questo step la Yamaha non l'abbia fatto. La Suzuki deve aver capito qualcosa sulle gomme che invece noi non abbiamo capito. È incredibile che da una pista all'altra ci sia così tanta differenza, c’è qualcosa di tecnico che non abbiamo capito. L’altro aspetto importante è il motore, c’è qualcosa che non funziona nel nostro reparto motori: la nostra moto è sempre la più lenta e abbiamo anche dei problemi di affidabilità. Speriamo che la Yamaha cerchi di fare qualcosa. Di solito o hai il motore che va più forte di tutti e si rompe. Oppure hai il motore un po' meno performante, ma con più affidabilità. Noi invece abbiamo entrambi i problemi, come se la tecnologia sia andata più avanti sotto questo punto di vista".

Quartararo e Viñales crollano sempre sul più bello

Se la moto è stata tutt'altro che perfetta in questa stagione, la stessa cosa si può dire dei suoi piloti di punta. Fabio Quartararo è partito a vele spiegate, vincendo entrambe le gare a Jerez. Ma quando tutti hanno iniziato a parlare di lui come del nuovo sicuro campione del mondo, ecco che il francese ha iniziato ad avere "il braccino", ha patito la pressione che spesso lo ha portato all'errore. Misano, Aragon e Valencia sono state tre cadute pesanti, mentre tra Austria 2 e Le Mans ha sempre faticato nelle retrovie. Doveva essere l'anti Marquez del futuro, invece ne esce con le ossa rotte nel duello con l'altro giovane fenomeno di nome Joan Mir.

Maverick Viñales a terra dopo un incidente, Credit Foto Getty Images

Su Maverick Viñales si nutrivano già tanti dubbi e questa stagione è stata una sentenza. Top Gun è velocissimo quando tutto gira per il verso giusto. Ma appena c'è un intoppo ecco che lo spagnolo si tira indietro e crolla. Mister incostanza per eccellenza, ha dimostrato in questo 2020 di non avere la stoffa per vincere il titolo e che forse la casa giapponese fa bene a puntare di più su El Diablo per avere più opportunità di conquistare il mondiale nel 2021. Il francese sembra avere maggiori margini di miglioramento.

Anche la stagione di Valentino Rossi, COVID a parte, è stata assolutamente fallimentare. Il Dottore mai in carriera aveva portato a casa così tanti zeri in stagione, mai ne aveva presi quattro di fila (nelle gare in cui ha partecipato naturalmente). E se quello di Valencia è stato un problema tecnico, gli altri tre sono stati un suo errore. Soprattutto quello di Barcellona fa malissimo, dato che era in lotta addirittura per la vittoria.

La stagione più nera di Valentino Rossi: mai così tanti ritiri e pochi punti in oltre 20 anni in top class (500/MotoGP)

ANNO RITIRI PUNTI 2000 3 209 2001 1 325 2002 2 355 2003 0 357 2004 2 304 2005 1 367 2006 3 247 2007 3 241 2008 0 373 2009 1 306 2010 0 233 2011 3 139 2012 1 163 2013 1 237 2014 1 295 2015 0 325 2016 4 249 2017 2 208 2018 0 198 2019 4 174 2020 5 58

L'unico che si salva dei quattro è sicuramente Franco Morbidelli che, nonostante abbia un mezzo inferiore rispetto ai tre colleghi, ha comunque portato a casa due vittorie e tre podi ed è (almeno aritmeticamente) ancora in corsa, come Quartararo e Viñales, per il mondiale. E' stata la stagione della consacrazione per il Morbido, che ora deve lavorare e tanto in ottica 2021, sperando che possa avere un mezzo come i compagni di squadra e all'altezza della concorrenza.

Franco Morbidelli Credit Foto Getty Images

Yamaha ha rovinato la sua immagine

Dopo aver parlato di moto e di piloti, c'è da raccontare in breve anche la vicenda degli ultimi giorni, che non ha certo aiutato la Yamaha. Anzi, ha rovinato e non poco la sua immagine.

Riavvolgiamo un attimo il nastro. In breve è venuto fuori che la Yamaha ha aperto i motori delle sue M1 prima della prima gara dell'anno a Jerez per sostituire le valvole di alcune unità, violando quindi il regolamento tecnico che impedisce qualsiasi modifica al propulsore una volta effettuata l'omologazione. I motori montati sulle M1 a Jerez contenevano quindi delle valvole diverse da quelle del motore campione presentato prima dell'inizio del campionato. Ciò naturalmente è vietato, ma a seguito dell'indagine la FIM, dopo quattro mesi abbondanti, ha deciso di penalizzare la Casa di Iwata con la perdita di 50 punti nella classifica costruttori, 37 punti al Team Petronas e 20 alla Yamaha in quella a squadre. I piloti invece l'hanno fatta franca.

Questa faccenda, che sembra molto semplice a parole, è estremamente grave. Prima di tutto questa sanzione crea un pericoloso precedente, perché adesso tutti sanno che in caso di violazione del regolamento la penalità conseguente è la perdita dei punti soltanto nei confronti dei costruttori, mentre i piloti possono restare in lotta per il titolo mondiale. E poi è grave per il fatto che Yamaha è andata contro il regolamento, lo ha violato e addirittura ne è uscita praticamente impuntita, col benestare delle altre case. Vero, i piloti non c'entrano nulla. Ma comunque hanno corso con un motore irregolare e per questo dovevano essere puniti, anche se non ne hanno tratto vantaggio.

Valentino Rossi, Yamaha, GP Andalucia, Jerez, MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il futuro non è roseo

Brivio ha fuso il metodo giapponese col metodo europeo/italiano, questo penso sia il suo più grande merito. La MotoGP negli ultimi anni è cambiata, è più simile alla F.1 e penso che la Yamaha non abbia fatto questo step. (Valentino Rossi a SKY 08/11/2020)

Il 2021 è dietro l'angolo. I motori sono congelati e quindi difficilmente la Yamaha potrà colmare le sue lacune da questo punto di vista. Si può lavorare su altro naturalmente, tra elettronica, telaio e quant'altro. Ma questo 2020 rappresenterà per sempre una occasione persa per la casa di Iwata, battuta da una piccola squadra come la Suzuki su tutti i fronti. E il futuro è tutt'altro che roseo.

