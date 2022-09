A partire dalla prossima stagione, il Motomondiale sbarcherà in Kazakistan: è stato annunciato l’accordo quinquennale, valido dal 2023, per l’ingresso in calendario di questo Gran Premio presso il circuito del Sokol International Racetrack. Si tratta del trentesimo Paese che, a partire dal 1949, ospiterà un Gran Premio, un grande traguardo per l’intero movimento della MotoGP e, d’altro canto, un accordo di grande importanza per il Kazakistan, che vedrà scendere in pista i migliori piloti al mondo appena fuori dalla città di Almaty. Il circuito (di recente costruzione, iniziata nel 2012) sarà la settantaquattresima struttura a ospitare un Gran Premio della classe regina: 3 lunghi rettilinei, 12 curve, elevato l’interesse per scoprire un nuovo tracciato, in un nuovo Paese per una MotoGP in costante espansione.

Grazie Valentino, il campione infinito che ha segnato un'epoca

