Solo due mesi fa "Il Dottore" aveva dichiarato che sarebbe rimasto al 99% in Yamaha - lo stesso team manager di Yamaha Petronas Wilco Zeelenberg aveva ventilato l'imminenza dell'accordo - ma alla vigilia del week end di Misano dalla Germania arriva uno spiffero clamoroso: Valentino Rossi sarebbe in predicato di annunciare il ritiro dalle corse mentre Andrea Dovizioso dopo il divorzio con Ducati prenderebbe il posto del #46 in Yamaha.

L'indiscrezione arriva dall'autorevole portale tedesco "Speedweek": se davvero fosse confermata scuoterebbe il paddock della MotoGP dalle fondamenta perché in controtendenza con il puzzle che si andava componendo. Ultimi fuochi per il "Dottore" dunque? I fan tremano, nell'attesa di godersi il Moto GP San Marino e Riviera di Rimini. Quanto a Dovizioso, secondo il portale tedesco l'appodo in Yamaha sarebbe la soluzione pù naturale possibile visto che l'Aprilia non sembra avere le carte in regola per stregare "DesmoDovi" e le altre scuderie hanno già formalizzato i loro piani in vista della prossima stagione.