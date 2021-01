Davide Brivio, com’è già ampiamente noto, ha chiuso la sua magnifica esperienza in Suzuki e si appresta a diventare il team principal della Alpine, l’ex Renault, in Formula Uno. Un cambio di ruolo davvero notevole, in due mondi che sembrano sempre avere pochi punti di contatto in comune. Senza dubbio il dirigente brianzolo ha davanti a sé una sfida quanto mai stimolante ma, per il momento, preferisce parlare del suo passato, come ha fatto a MotoGP.com. L’ex team principal della Suzuki racconta diversi “dietro le quinte” di questi anni nella scuderia di Hamamatsu. Tra queste una davvero gustosa su Valentino Rossi. "Nel 2014, dopo aver lasciato la Yamaha, stavo lavorando a stretto contatto proprio con il pilota di Tavullia. Shinichi Sahara, responsabile in Suzuki, mi chiese se fosse possibile avvicinare Valentino per farlo correre con la nostra moto. La sua risposta fu che non gli interessava questo passaggio di marchio e che voleva solo la Yamaha".