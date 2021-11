Lo spettacolo è appena terminato e l’impressione è che noi tutti che abbiamo avuto il privilegio e l’onore di vivere nell’era in cui Valentino Rossi, a forza di manate di gas, sorpassi, vittorie epiche e festeggiamenti irriverenti, ha cambiato il motociclismo trasformandolo da sport per pochi a fenomeno planetario finiremo per rimpiangerlo.

Ma cosa rende Valentino il pilota più conosciuto del mondo? Come è riuscito a segnare così tanto l’epoca del suo sport, tanto da diventare il primo pilota della storia del motomondiale ed essere introdotto nel lotto delle “MotoGP legend” la sera stessa in cui ha corso la sua ultima gara nella classe regina? Stefano Saragoni, 63enne firma prestigiosa del motociclismo italiano ed ex direttore di Motosprint dal 2004 al 2015, nel suo ultimo libro (uscito a metà ottobre) edito da Pendragon e intitolato “Dottor Valentino Rossi” ha provato a rispondere a questo quesito attraverso le testimonianze di tutte quelle persone che in oltre 25 anni di carriera hanno lavorato e collaborato da vicino con il campionissimo di Tavullia.

Tra aneddoti, episodi, interviste ed articoli dell’epica emerge un quadro appassionante che aiuta a capire le sfacettature del Peter Pan del motociclismo, le peculiarità, i segreti, la dedizione ma soprattutto la passione che hanno permesso a Valentino di non stancarsi mai ma anzi di alzare sempre il livello delle motivazioni e mantenersi così longevo. Dai primi passi coi go kart e le minimoto col papà Graziano sulle piste della Romagna ai grandi trionfi nel motomondiale, dai caschi, alle gag per festeggiare in maniera originale trionfi e vittorie, fino alle rivalità con piloti che ambivano al suo stesso obiettivo e alle scelte che gli hanno permesso di accrescere la propria figura leggendaria (su tutte il suo passaggio dalla Honda alla Yamaha fra il 2003 e il 2004).

Un volume per ripercorrere e capire meglio tante sfaccettature, anche sconosciute, di Valentino Rossi e che finisce anche per essere un bel tributo a un mito assoluto dello sport italiano e mondiale.

