Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso. Rispettivamente vicecampione del mondo 2020 Frankie e vicecampione in carica delle stagioni 2017-2019 il Dovi, i due centauri tricolori sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli debutteranno in sella a una nuova moto. Morbidelli lascerà il team Petronas per salire sulla M1 ufficiale Nel GP di Misano gli spunti non mancheranno. Sarà il penultimo ballo di Valentino Rossi nella sua Misano (tracciato che dista meno di 15 km dalla sua roccaforte Tavullia) ma sarà anche l’occasione per ritrovare in griglia due altri piloti italiani che sono stati splendidi protagonisti nelle ultime annate in MotoGP:ed. Rispettivamente vicecampione del mondo 2020 Frankie e vicecampione in carica delle stagioni 2017-2019 il Dovi, i due centauri tricolori sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli debutteranno in sella a una nuova moto. Morbidelli lascerà il team Petronas per salire sulla M1 ufficiale lasciata libera da Maverick Viñales mentre Dovizioso, dopo 9 mesi sabbatici, si riaffaccerà nella classe regina ereditando proprio la moto di Morbidelli e il suo posto nel team malese SRT Petronas al fianco del rivale di una vita Vale Rossi. Per Dovi, che ha firmato un contratto con la casa di Iwata fino al 2022 e che al termine di questa stagione erediterà la moto factory di Valentino, si tratta di un ritorno nel team giapponese dopo l’esperienza nel team Tech 3 nel 2012, un’occasione inattesa fino a poche settimane ma che riporta un grande protagonista degli ultimi in MotoGP nel paddock.

"Anche se non mi aspettavo di tornare in MotoGP in questo modo, non ho mai chiuso la porta in faccia ed è bello essere qui con Yamaha e Petronas Yamaha SRT. Volevo provare a godermi una nuova situazione e sono davvero felice di essere tornato. Sarà interessante essere su una moto completamente diversa da quella che ho guidato prima e non vedo l'ora di fare questa esperienza. Ho visitato la squadra ad Aragon e sembrava quasi che fosse di nuovo il 2012 e sedersi sulla moto Yamaha è stato altrettanto bello. È stato bello avere una prima seduta sulla moto e fare le regolazioni iniziali, così che siamo già un passo avanti alle FP1 qui a Misano. Avrò bisogno di scendere in pista per capire i dettagli e sarebbe stato meglio avere un test prima di buttarsi in gara, ma parto senza pressione e sarà bello partire a Misano per le ultime cinque gare della stagione".

Dopo un’operazione ai legamenti crociati di un ginocchio che lo ha tenuto fuoricausa per 5 gare, Morbidelli corona il sogno di diventare un pilota ufficiale Yamaha e ritrova Fabio Quartararo, leader del mondiale ed ex compagno di squadra nel 2019 e 2020 proprio nel team Petronas.

Sono molto contento e felice di affrontare questo weekend e questo attesissimo nuovo capitolo col team Factory Yamaha. Ho cercato di recuperare il più possibile per la fase finale di questo campionato. Volevo fare il mio ritorno su una pista che conosco bene e di cui ho grandi ricordi, come Misano. Non vedo l'ora di salire in moto e iniziare il mio viaggio col Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Naturalmente, voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, a partire da Ito-san, Lin (Jarvis), Maio (Meregalli), Sumi-san, la VR46 Riders Academy e tutte le altre persone che hanno reso possibile questa collaborazione".

