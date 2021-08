Nel mondo della MotoGp la notizia del giorno è il ritiro di Valentino Rossi. Il Dottore ha annunciato quest’oggi il suo ritiro dalle corse al termine del Motomondiale 2021, dopo ventisei stagioni in sella e nove titoli mondiali vinti e tante guerre con piloti di tre generazioni. Tra di loro c’è anche Fabio Quartararo, che ha preso il suo posto ad inizio anno sulla Yamaha ufficiale.

Il pilota francese non poteva esimersi dal poter commentare il ritiro di Rossi in conferenza stampa: “Valentino era già due volte campione del mondo quando sono nato, sto gareggiando con lui, è triste pensare che non sia con noi, è davvero la persona che mi ha fatto voler diventare un campione di MotoGP, da bambino andavo nella sua hospitality a chiedere una foto, è una leggenda, la sua carriera è eccezionale, è ancora il mio idolo, non ho parole per descriverlo“.

Così come Quartararo, in tanti hanno voluto rendere omaggio a Valentino. Come è giusto che sia, essendo il numero 46 l’uomo che ha praticamente ispirato tutti (o quasi) i piloti presenti quest’oggi nel Motomondiale, dalla Moto3 fino alla classe regina; queste ultime gare, con ‘el Diablo’ in testa alla classifica, avranno dunque un motivo in più per essere osservate. Un occhio andrà sempre verso il Dottore, con la speranza che possa regalare un’ultima grande prova a tutti gli appassionati.

MotoGP Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera 3 ORE FA

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

MotoGP Agostini: "Felice che Rossi non batterà i miei record" 4 ORE FA