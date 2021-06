Prima parte di stagione sensazionale dal punto di vista delle prestazioni per Fabio Quartararo, saldamente al comando della classifica generale del Mondiale MotoGP 2021 durante la lunga pausa estiva di metà campionato. Il francese della Yamaha Factory ha 34 punti di margine sul primo degli inseguitori, il connazionale Johann Zarco, ed è reduce dal trionfo di Assen davanti al compagno di squadra Maverick Viñales, che ha annunciato proprio in questi giorni il divorzio con la casa di Iwata a fine 2021.

“Non mi aspettavo così tanto in termini di risultati. Ma non sono un tipo che guarda al passato. Penso solo al futuro, a lottare per podi e vittorie e raggiungere un risultato positivo. L’ addio di Viñales a Yamaha? Questa separazione non mi colpisce emotivamente. A livello professionale è un peccato, perché Maverick è molto veloce e quest’anno mi ha spinto oltre i miei limiti”, ha dichiarato il Diablo a France Press.

A proposito degli Europei di calcio: “Guardo tutti i match. Sabato ci siamo divertiti molto per Austria-Italia, perché Valentino (Rossi, ndr) e la sua accademia erano con lui nel camper. Ogni volta che l’Austria attaccava urlavamo noi, e quando attaccava l’Italia lo facevano loro. È stato piuttosto divertente”, ha rivelato il leader del Mondiale.

