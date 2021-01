Fausto Gresini, ricoverato da oltre due settimane presso ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna dopo essere risultato positivo al coronavirus è in miglioramento costante nonostante sia ancora attaccato al respiratore: arriva dunque un sospiro di sollievo per il mondo della MotoGP. Il team principal della Gresini Racing, ormai pienamente cosciente, domenica ha inoltre potuto partecipare tramite video-chiamata al compleanno della figlia Agnese, 10 anni; lunedì per la prima volta dal 27 dicembre ha ricevuto invece la visita della moglie Nadia.