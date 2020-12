Nel 2021 Valentino Rossi avrà 42 anni, ma il pilota di Tavullia proseguirà ancora con la sua carriera in MotoGp ( con la Scuderia Iwata ). Negli ultimi giorni, Rossi ha avuto il consiglio di “smetterla”. È stato Flavio Briatore a consigliarli di chiudere la carriera da professionista perché a 42 anni cambia tutto . Dai riflessi alle motivazioni. Non si può fare il paragone con Ibrahimovic, Federer o i “vecchi” degli altri sport. Anche perché nella MotoGp si rischia la vita... Valentino Rossi seguirà il consiglio ?

Consiglio a Valentino Rossi di smetterla, perché vogliamo ricordarlo come un grande Campione. Basta, non puoi più rimanere lì se non hai neanche un mezzo competitivo. Ad un certo punto l’età conta. Lui è un grande, ha vinto tutto, ma arriva il momento che non puoi più continuare, perché ci sono gli anni che passano e non c’è più la motivazione di prima. [Flavio Briatore a Radio Radio]