Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale Francesco Bagnaia e tutto il team Ducati Giovanni Malagò, e del presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli. Il pilota azzurro, novello iridato della classe regina, stamane si è recato in treno da Bologna a Roma Termini per prendere parte poi all’incontro. Va ricordato come l’Italia non vincesse dal 2009 il Mondiale MotoGP, quando ci riuscì Valentino Rossi. Il presidente della Repubblica,, ha ricevuto al Quirinalee tutto il team Ducati dopo la vittoria del titolo mondiale della MotoGP . L’incontro, previsto alle ore 12.00, ha visto la partecipazione del presidente del CONI,, e del presidente della Federazione Motociclistica Italiana,. Il pilota azzurro, novello iridato della classe regina, stamane si è recato in treno da Bologna a Roma Termini per prendere parte poi all’incontro. Va ricordato come l’Italia non vincesse dal 2009 il Mondiale MotoGP, quando ci riuscì Valentino Rossi.

Mattarella: "Ringrazio Bagnaia per questo successo"

Ad

L’ANSA ha raccolto l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Un gran piacere ricevere qui con la Ducati Pecco Bagnaia per ringraziarlo di questo successo e di quanto sia stato importante per il nostro Paese il suo entusiasmo. Credo che Valentino Rossi sia contento che continui la sua storia di successi“. Il Capo dello Stato si è congratulato con tutta la squadra di Borgo Panigale: “Complimenti davvero a Bagnaia ed a tutti. Ducati è una squadra straordinaria, è importante avere dopo 50 anni un campione italiano su una moto italiana. Complimenti e grazie per quello che rappresentate per l’immagine del nostro Paese“.

MotoGP Luca Marini il più veloce dei test: Bezzecchi 3°, più indietro Bagnaia e Marquez 08/11/2022 ALLE 20:16

Bagnaia: "Ho portato con orgoglio la bandiera italiana"

Queste le dichiarazioni di Francesco Bagnaia durante l’incontro: “Ringrazio il Presidente, per noi è un vero onore personale e professionale. Il titolo piloti ci rende orgogliosi, e vincerlo da italiano con una moto italiana ci rende ancor di più orgogliosi. Un risultato frutto di tanto lavoro“. Il pilota Ducati ha affermato con orgoglio: “Siamo riusciti ad essere il punto di riferimento del campionato con record di podi e pole. A Valencia ho coronato il mio sogno, portando con orgoglio la bandiera italiana. In pista ci siamo noi, ma i risultati importanti si ottengono con la squadra“.

Malagò: "Siamo molto orgogliosi dello sport italiano"

Le parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Signor Presidente, ancora una volta le siamo grati per la sua passione ed attenzione verso il nostro mondo. Qualcuno poteva pensare che la stagione avesse dato i suoi risultati ed io avevo detto che avevamo ancora qualche cartuccia“. Il numero uno dello sport italiano ha ricordato: “Una straordinaria rimonta ha fatto sì che un pilota dopo 50 anni percorresse la strada di Giacomo Agostini, ed il pilota è Francesco Bagnaia. La Ducati poi ha vinto il costruttori e la Superbike. Siamo molto orgogliosi dello sport italiano. Ci tengo anche a ricordare il Collare d’Oro dato a Pecco“.

🏍Bagnaia campione, l'epica cavalcata verso il titolo MotoGP in 280"

MotoGP 🏍 Pagellone 2022: Ducati e Bagnaia super! Bastianini rivelazione 07/11/2022 ALLE 19:30