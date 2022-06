Francesco Bagnaia sfrutta nel migliore dei modi il grave errore di Fabio Quartararo ad Assen e si aggiudica il Gran Premio d’Olanda 2022, valido come undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. “Pecco”, al terzo successo dell’anno (il settimo assoluto in top class), ha preceduto la Ducati di Marco Bezzecchi e l’Aprilia di Maverick Vinales. Una doppietta azzurra ad Assen dunque, "l'Università" del circus della MotoGP.

È stata una gara molto lunga. - spiega Bagnaia - La prima volta che ho guardato il conto dei giri, ne mancavano ancora 24 e mi sembravano davvero troppi. In ogni caso sono estremamente felice, dopo due gare molto complicate in cui eravamo competitive ma in cui non avevamo ottenuto risultati. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e non è stato semplice. Aveva cominciato a piovere verso metà gara e mi sono spaventato, però alla fine vincere qui vuol dire che siamo davvero molto forti“.

Queste invece le dichiarazioni di Marco Bezzecchi, secondo al traguardo con la sua Aprilia: “Onestamente non ho davvero parole per esprimere quello che sto provando, è tutto fantastico aver reso questa gara possibile. Questa pista mi è sempre piaciuta e sin da quando sono arrivato qui ero carico e convinto di poter fare bene. Abbiamo lavorato tanto e il team ha fatto qualcosa di incredibile. Questo risultato lo dedico a loro in primis, ora posso andare in vacanza felice”.

Sono partito abbastanza bene, ma non benissimo. - continua Bezzecchi - Subito sono andato a contatto con Jack Miller, ma l’ho fatto perchè volevo assolutamente rimanere con i primi, perchè mi sentivo che potevo andare forte. Quando ho potuto spingere stavo risalendo e mi ero avvicinato a Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. Il loro contatto, ovviamente, mi ha favorito e ne ho approfittato. Ho spinto a tutta per provare a rimanere vicino a Francesco Bagnaia e staccare gli inseguitori. Ho provato anche a gestire la gomma, ma alla fine non ne ho avuto bisogno. Spero che questo secondo posto, e questa prestazione, mi abbiano fatto imparare quel che mi mancava per confermarmi anche nelle prossime uscite”.

