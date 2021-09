Francesco Bagnaia esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il piemontese si appresta a confermarsi dopo aver conquistato il primo evento in carriera nel GP d’Aragon di settimana scorsa.

Il portacolori della Ducati ha rilasciato alla stampa: “Sono passati solo pochi giorni dal GP di domenica scorsa, ma sono già pronto ad affrontare un nuovo weekend di gara. La vittoria di domenica scorsa ad Aragón è stata davvero incredibile e sicuramente mi ha dato la carica giusta per affrontare la nostra seconda gara di casa a Misano“.

Il teammate dell’australiano Jack Miller ha continuato dicendo: “Io e la mia squadra stiamo davvero facendo un ottimo lavoro e mi sento molto a mio agio in sella alla Desmosedici GP. Sono ottimista per questo fine settimana. Questa è una pista che mi piace molto e dove spesso mi alleno con la mia Panigale V4 S. Inoltre lo scorso anno ho ottenuto qui il mio primo podio in MotoGP! Sono molto determinato e pronto a lottare nuovamente per la vittoria davanti a tutti i nostri tifosi”.

Il nostro connazionale occupa al momento il secondo posto della classifica generale grazie al successo in Aragona dopo una lunghissima lotta con il padrone di casa Marc Marquez (Honda). ‘Pecco’ ha 161 punti contro i 214 del leader Fabio Quartararo (Yamaha).

