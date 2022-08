Silverstone (Gran Bretagna), sede del dodicesimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato britannico si tornerà a competere e in MotoGPFrancesco Bagnaia per sperare di vincere il titolo iridato. Giorno di conferenza stampa quest’oggi a. Sul celebre tracciato britannico si tornerà a competere e in dovrà compiere un vero e proprio miracolo per sperare di vincere il titolo iridato.

L’incostanza della prima parte dell’annata, associata alla grande regolarità del francese della Yamaha, Fabio Quartararo, ha portato Pecco ad accumulare un distacco di ben 66 in classifica generale dal transalpino. Tuttavia, nell’ultima gara di Assen (Paesi Bassi), la vittoria del piemontese è stata importante per il morale.

Pensare di agganciare Fabio è davvero molto complicato, tuttavia Bagnaia vuol ripartire in questo fine-settimana con la stessa convinzione con cui ha chiuso la prima, confidando in una Ducati che possa mettergli a disposizione un mezzo di primissimo livello con cui andare a vincere. “Sono contento di essere tornato nel paddock. Questa è una delle piste preferite per molti piloti. Quest’anno con i miglioramenti che siamo riusciti a fare potremo essere più competitivi“, ha commentato Pecco in conferenza.

Se voglio ancora avere una possibilità di vincere il Mondiale, devo concludere più gare quando non sono in grado di vincerle, evitando cadute. In questa seconda parte di stagione dovrò trovare la giusta costanza, mantenendo la nostra competitività“, ha sottolineato Bagnaia.

In settimana è stato annunciato che il prossimo campionato prenderà il via dal Portogallo e la valutazione del ducatista è la seguente: “Quando arriviamo in Europa, vediamo il vero potenziale di ogni pilota, quindi sono felice che il Mondiale 2023 inizierà a Portimao“.

Pecco ha espresso il proprio parere sulla penalità comminata a Quartararo (long lap penalty) in vista della gara a Silverstone dopo quanto accaduto ad Assen: “Difficile capire come vengono decise le penalità. A Barcellona abbiamo visto un grosso incidente, ma Nakagami non è stato penalizzato, quindi per noi è difficile da capire. Non sono d’accordo con la penalità a Fabio, ma noi dobbiamo trarre vantaggio da questa situazione, dobbiamo cercare di essere competitivi per recuperare punti“, ha dichiarato il centauro italiano.

A completamento della conferenza stampa, è stato chiesto ai piloti un parere sulla decisione di Andrea Dovizioso di interrompere la propria esperienza in MotoGP, dopo il GP di Misano, in maniera definitiva. Per questo, spetterà al britannico Cal Crutchlow (collaudatore della Yamaha) correre con il team WithU nelle ultime sei gare della stagione. “Se ha deciso di ritirarsi dopo Misano, avrà un motivo per farlo. Dobbiamo solo pensare alla sua carriera, è stato uno dei piloti italiani più importanti, ha fatto un grande lavoro in Ducati“, ha affermato Bagnaia.

Torna dalle vacanze anche Fabio Quartararo: "Sicuramente 5 settimane di stop sono state una pausa piuttosto lunga – conferma il classe 1999 – Come approccerò al weekend? Penso in maniera normale. Certamente la penalità si farà sentire in gara, ma vivrò una grande sfida e mi sento prontissimo. Sarà una gara diversa per me, dovrò scontare la penalità nei primi 3 giri, dopodiché darò tutto per rimontare".

Fabio Quartararo passa poi a parlare delle caratteristiche del tracciato del Northamptonshire: “Il circuito mi piace e si sposa bene con la M1. Prima di sbarcare in MotoGP in realtà qui ho sempre sofferto, poi ho cambiato il mio feeling con Silverstone, fino al successo dell’anno scorso. La pista è tecnica, specie nel T1, e con la Yamaha sono sempre stato veloce”.

Al francese è stato chiesto un commento sul long lap penalty che dovrà scontare: "Non ho cambiato opinione: non sono d’accordo. Non voglio dire qualcosa sugli incidenti precedenti, ma dopo quello al via di Barcellona, che ha visto un contatto enorme, penso abbiano voluto stringere una vite. So che sono caduto e ho rovinato la gara di Aleix, ma vedendo i precedenti non penso ci stesse la penalità. Ci vorrebbe maggiore equilibrio".

