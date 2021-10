Grande voglia di riscatto per Franco Morbidelli in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, dopo il complicatissimo GP delle Americhe andato in scena due settimane fa al COTA di Austin. In Texas il pilota romano della Yamaha Factory aveva sofferto moltissimo dal punto di vista fisico in gara a causa del suo ginocchio operato, mentre a Misano 2 l’obiettivo è quello di fare un passo avanti in termini di prestazioni.

La gara ad Austin è stata molto dura, soprattutto perché il circuito sollecitava il mio ginocchio infortunato. Le due settimane trascorse senza correre mi hanno consentito di far riposare la gamba, e quindi potrò affrontare il GP con una forma migliore rispetto al termine del precedente“, dichiara Morbidelli alla vigilia delle prime prove libere del GP emiliano-romagnolo.

Abbiamo fatto progressi ai test di Misano a settembre, migliorando il mio feeling con la moto specialmente su questo tracciato. Ora voglio proseguire su questa direzione anche nel corso di tutto il weekend”, conclude il campione del mondo Moto2 del 2017 ai canali ufficiali della Yamaha.

