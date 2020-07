MotoGP, GP Andalucia, Libere 1: aspettando Marquez si rivede Rossi, 2° a un soffio a Viñales

Valentino Rossi (Yamaha) steigerte sich im dritten freien Training in Jerez

Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Andalusia 2020, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Jerez de la Frontera. Sul circuito spagnolo, il padrone di casa ha stampato un interessante 1:37.063 proprio allo scadere e ha messo in ginocchio tutti i suoi avversari, confermandosi uno dei grandi favoriti dopo il secondo posto ottenuto settimana scorsa nel GP di Spagna. L’alfiere dela Yamaha ha preceduto un tonico Valentino Rossi di 0.142: il Dottore ha piazzato la sua zampata sul finire del turno ed è riuscito a sorprendere davvero tutti. Il nove volte Campione del Mondo era reduce dal brutto ritiro di domenica ma oggi è parso in confidenza con la sua moto e sta cercando di risolvere i problemi con gli pneumatici.

Quartararo e Dovizioso lavorano in ottica gara

Due Yamaha davanti a tutti, la scuderia di Iwata conferma di essere la grande favorita della vigilia. Terzo il sorprendente Brad Binder con la KTM a 0.307, quarto invece Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas a 0.353. Fabio Quartararo, vincitore del GP di Spagna, è soltanto tredicesimo a 0.829 mentre Andrea Dovizioso, terzo pochi giorni fa, è decimo con la Ducati a 0.676. Molto bene anche le KTM di Pol Espargarò e Miguel Oliveira (quinto e sesto), settimo Jack Miller con la Ducati Pramac.

Marc Marquez è assente in questa giornata d’apertura ma il Campione del Mondo, operato tre giorni fa dopo la frattura dell’omero destro, tornerà in pista domani mattina per disputare la FP3 e valutare le sue condizioni di salute.

Classifica tempi FP1 Gp Andalucia MotoGP

1 12 M. VIÑALES 1:37.063 2 46 V. ROSSI +0.142 3 33 B. BINDER +0.307 4 21 F. MORBIDELLI +0.353 5 44 P. ESPARGARO +0.379 6 88 M. OLIVEIRA +0.429 7 43 J. MILLER +0.503 8 30 T. NAKAGAMI +0.529 9 41 A. ESPARGARO +0.672 10 4 A. DOVIZIOSO +0.676

