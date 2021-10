Il decimo podio stagionale ottenuto daad Austin, avvicina sempre più il 22enne pilota francese al titolo di campione del mondo MotoGP. La prima guida del team Yamaha ufficiale, quando mancano tre GP alla conclusione della stagione, vantasu Francesco Bagnaia (254 punti per Quartararo contro i 202 del ducatista), nel GP dell’Emilia Romagna in programma il prossimo 24 ottobre ha dunque la prima chance di poter laurearsi per la prima volta campione della classe regina con due gran premi d’anticipo. Ma cosa deve accadere perché questa eventualità si materializzi? Ecco nel dettaglio cosa deve fare il francese per chiudere la partita già sul tracciato romagnolo e cosa invece deve fare Bagnaia per rimandare la festa.