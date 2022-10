Ci avviciniamo ad ampie falcate al finale di stagione 2022 della MotoGP e al momento caldissimo dell'assegnazione del titolo mondiale. Dopo la clamorosa quanto meravogliosa gara di Phillip Island, Pecco Bagnaia è balzato in testa alla classifica piloti e nel Gran Premio della Malesia 2022 sul circuito di Sepang di questo fine settimana avrà a disposizione il primo match point iridato . Naturalmente Fabio Quartararo non è per nulla battuto, ma ora Gofree è certamente il favorito numero uno per il successo. Parlando invece della gara singola e non del campionato, sono in tanti che nel sud est asiatico, il quale torna in calendario dopo due anni di assenza per COVID, potranno mettersi in luce. A partire dalle tante Ducati di Martin, Miller, Bastianini, Bezzecchi, Zarco e Marini, ma non dimentichiamo anche l'Aprilia di Aleix Espargaro ancora in lotta per il titolo e la Suzuki di Alex Rins, fantastico vincitore dell'ultimo atto in Australia . Orari mattinieri, ma non impossibili. Puntate la sveglia: il sogno mondiale di Pecco è vicino!